한림대, '제8회 Hallym SW Week' 성료…미래 SW·AI 인재 양성 중심 입증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘Hallym에서 시작, Smart하게 코딩, World로 도약’ 슬로건

한림대, SW·AI 축제 'Hallym SW Week' 마무리

융합형 인재의 장…학생 530여 명 참여해 성황

한림대학교(총장 최양희) SW중심대학사업단이 주최한 '2025 제8회 Hallym SW Week'가 많은 관심과 참여 속에 성공적으로 막을 내렸다.

한림대학교 SW중심대학사업단이 지난 3일 '2025 제8회 Hallym SW Week'를 개최하고 있다. 한림대학교 제공

AD

이번 행사는 지난 3일부터 7일까지 진행됐으며, 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)의 지원을 받아 소프트웨어와 AI 등 최신 기술 동향을 공유하고 산업적 가치와 활용성을 확장하며, 학생들에게 폭넓은 지식과 경험을 제공하기 위한 배움의 장으로 마련됐다.

'2025 제8회 Hallym SW Week'는 3일 개회식을 통해 한림대학교 SW중심대학사업단 김선정 단장의 개회사와 한림대학교 최양희 총장의 축사로 행사의 시작을 알렸다.

올해 SW Week는 'Hallym에서 시작, Smart하게 코딩, World로 도약'이라는 슬로건 아래 소프트웨어와 인공지능, 데이터사이언스, 디지털인문예술 등 다양한 분야가 융합된 전시와 경연, 특강 프로그램으로 구성됐다.

SW 전시에서는 대학원 연구실 소개를 비롯해 ▲소프트웨어캡스톤디자인 결과물 ▲산학협력 프로젝트 ▲창업팀 ▲C.愛.랑 동아리 데모 ▲디지털인문예술전공 우수작품 ▲데이터사이언스학부 작품 등 다양한 작품이 전시되어 많은 학생의 관심을 모았다.

SW 경연대회는 ▲한림 AI 경진대회 ▲아이디어 해커톤 대회 ▲한림 정보보호 공모전 ▲한림 AI 편곡대회 ▲AI 영상 콘텐츠 공모전이 진행됐다. 또한 ▲C.愛.랑 동아리 ▲디지털인문예술전공 ▲데이터사이언스학부 전시도 경연대회에 참여해 학생들이 각 분야에서 창의적 아이디어와 기술력을 겨뤘다.

SW 특강으로는 KAIST 정송 교수의 '인공지능, 무엇이고 어디로 가고 있는가?', 한림대학교 박현제 교수의 '세상에 없던 길을 열다: 인터넷 개척자가 학생에게'가 진행되며 AI 기술과 디지털 사회의 미래를 조망하는 의미 있는 시간을 마련했다.

특히 올해는 춘천고등학교 동아리 학생들을 초청하여, 행사를 관람하며 소프트웨어 분야에 대한 흥미를 높였고, 이주원 강사의 '보이는 것을 의심하라: AI 시대의 디지털 생존법' 특강을 통해 미래 세대에게도 의미 있는 교육의 장을 제공했다.

이 외에도 정보과학대학 학술제와 소프트웨어학부 코딩테스트 등 학문적 교류와 실무 역량을 강화할 수 있는 프로그램이 함께 운영되었으며, 총 530여명의 학생이 참여해 높은 호응 속에 성공적으로 마무리됐다.





AD

김선정 SW중심대학사업단장은 "이번 SW Week는 학생들의 창의성과 열정이 한데 모인 축제이자, 한림대학교가 미래 소프트웨어 인재 양성의 중심으로 나아가고 있음을 보여주는 자리였다"면서 "앞으로도 SW중심대학사업단은 융합형 인재를 키워나가기 위해 다양한 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 전했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>