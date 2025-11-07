한림대, 현장실습 포럼 개최…학생 취업·진로 설계 방향 모색

한림대 현장실습지원센터
'내일을 위한 2025 한림대학교 현장실습 포럼' 개최
한림대학교(총장 최양희) 현장실습지원센터는 지난 5일 한림대학교 CLC 중강당 및 대학본부 교무회의실에서「내일을 위한: 2025 한림대학교 현장실습 포럼」을 개최했다.
현장실습과 관련된 교내·외 구성원 70여 명이 참석한 이번 포럼은 학생들의 진로 설계에 있어 현장실습의 중요성을 확인하고 방향성을 정비하기 위해 진행됐다.
이번 포럼의 1부에서는 학생 및 교직원을 대상으로 현장실습학기제에 대한 설명회 및 공모전에 대한 시상이 있었으며, 2부에서는 다른 대학의 사례 공유하는 일정이 이어졌다.
2부는 전국 대학과 현장실습 유관기관의 관계자를 초청했는데, 한양대학교 ERICA 현장실습지원센터 김태형 부센터장과 국립목포대학교 IPP사업단 김명수 교수가 각 대학의 운영사례를 발표하며, 현장실습이 학생들의 취업률과 지역 정주에 어떻게 기여하는지 재검토하는 기회를 가졌다.
한림대학교 현장실습지원센터는 포럼 결과를 바탕으로 더욱 체계적인 운영과 현장실습의 발전 모색하고, 재학생들의 일경험학습 및 현장실습 역량 강화를 지원할 예정이다.
