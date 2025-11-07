한림대, 현장실습 포럼 개최…학생 취업·진로 설계 방향 모색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한림대 현장실습지원센터

'내일을 위한 2025 한림대학교 현장실습 포럼' 개최

한림대학교(총장 최양희) 현장실습지원센터는 지난 5일 한림대학교 CLC 중강당 및 대학본부 교무회의실에서「내일을 위한: 2025 한림대학교 현장실습 포럼」을 개최했다.

한림대학교 현장실습지원센터가 지난 5일 한림대학교 CLC 중강당 및 대학본부 교무회의실에서 '내일을 위한: 2025 한림대학교 현장실습 포럼'을 개최하고 있다. 한림대학교 제공

AD

현장실습과 관련된 교내·외 구성원 70여 명이 참석한 이번 포럼은 학생들의 진로 설계에 있어 현장실습의 중요성을 확인하고 방향성을 정비하기 위해 진행됐다.

이번 포럼의 1부에서는 학생 및 교직원을 대상으로 현장실습학기제에 대한 설명회 및 공모전에 대한 시상이 있었으며, 2부에서는 다른 대학의 사례 공유하는 일정이 이어졌다.

2부는 전국 대학과 현장실습 유관기관의 관계자를 초청했는데, 한양대학교 ERICA 현장실습지원센터 김태형 부센터장과 국립목포대학교 IPP사업단 김명수 교수가 각 대학의 운영사례를 발표하며, 현장실습이 학생들의 취업률과 지역 정주에 어떻게 기여하는지 재검토하는 기회를 가졌다.





AD

한림대학교 현장실습지원센터는 포럼 결과를 바탕으로 더욱 체계적인 운영과 현장실습의 발전 모색하고, 재학생들의 일경험학습 및 현장실습 역량 강화를 지원할 예정이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>