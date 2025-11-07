AI컴퓨팅센터 무산된 광주, NPU 구축으로 반전 모색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안도걸 “핵심 인프라 확보 시급”

정부 “AI 시범도시 지원 검토”

광주시가 국가 AI 컴퓨팅센터 유치 실패 이후 대안으로 '국가 NPU(신경망처리장치) 컴퓨팅센터' 구축을 공식화하면서 정부 대응에 관심이 쏠리고 있다. 국회에서도 관련 논의가 이어지며 광주의 AI 산업 구상에 속도가 붙고 있다.

더불어민주당 안도걸 의원. 안도걸 의원실 제공

7일 더불어민주당 안도걸 의원(광주 동남을)은 전날 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 "광주가 AI 중심 도시로 도약하기 위해서는 NPU 컴퓨팅센터 구축이 핵심 인프라"라며 "AI 컴퓨팅센터 유치 무산으로 인한 시민의 실망을 해소하고, 추론에 강점을 지닌 NPU 자원을 확보해야 한다"고 말했다.

안 의원은 또 "NPU 자원과 함께 AI 국가연구소의 연구·개발 시설 구축, 광주에 있는 국가 AI 데이터센터의 GPU 자원 확충이 필요하다"고 제안했다. 이에 배경훈 과학기술정보통신부 장관은 "광주를 AI 시범도시로 실현하기 위한 다양한 협업 방안을 검토하고 있다"고 밝혔다. 김민석 국무총리도 "AI 시범도시 구축에 관심을 갖고 있으며, 대안을 속도감 있게 마련하겠다"고 말했다.





광주시는 앞서 강기정 시장이 "국산 AI 반도체와 NPU 산업 생태계 조성을 위해 국가 NPU 전용 컴퓨팅센터 설립이 필요하다"고 밝힌 데 따라, 관련 예산의 본예산 반영과 타당성 조사 추진을 지역 정치권과 함께 추진할 계획이다.





