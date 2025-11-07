전국 최초 의료·생명 특화…국립강원전문과학관, 드디어 문 열다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원주시, 국립강원전문과학관 개관

강원권 과학 문화 거점기관 탄생

미래 인재 육성·지역 과학 문화 확산 기대



전국 최초로 의료·생명 분야에 특화된 '국립강원전문과학관(관장 손석준)'이 7일 과학관 빅뱅광장에서 개관식을 열고 본격적인 운영을 시작했다.

원주시청 전경. 원주시 제공

국립강원전문과학관은 과학 문화 체험 기회를 확대하고 지역 균형발전을 추진하기 위한 핵심 사업이다. 지역사회가 오랜 기간 염원해 온 강원권 과학 문화 거점기관의 탄생이라는 점에서 큰 의미를 지닌다.

이번 개관식은 과학기술정보통신부가 주최하고 국립강원전문과학관이 주관했으며, 관계기관 주요 인사와 지역 산업계·교육계 인사, 시민과 학생 등 총 200명이 참석해 개관을 축하했다.

행사는 경과보고, 개관 선언, 기념 퍼포먼스, 시설 투어 순으로 진행됐다. 참석자들은 과학관 내·외부 시설과 전시 공간을 둘러보며 새로운 과학 문화 거점기관의 면모를 직접 확인했다.

국립강원전문과학관은 '바이오 코드(Bio Code)'와 '메디컬 코드(Medical Code)'를 주제로, 생명현상의 신비와 인체 구조, 질병의 비밀과 의료 과학기술을 직접 체험할 수 있도록 구성됐다.

또한 아동·청소년은 물론 전 세대를 대상으로 다양한 교육·문화 프로그램을 운영해 미래 인재 육성과 지역 과학 문화 저변 확대에 이바지할 것으로 기대된다.

한편 과학관에서는 제10회 강원과학기술대축전도 함께 열려 개관의 의미를 더욱 빛냈다.

손석준 초대 관장은 "국립강원전문과학관 개관은 강원특별자치도민과 과학기술계가 오랫동안 함께 기다려온 숙원사업의 결실"이라며 "이번 개관을 계기로 과학관이 유아부터 성인까지 과학을 더 가깝게 경험하는 공간으로 자리매김하길 바란다"고 전했다.





원강수 원주시장은 "국립강원전문과학관 개관으로 원주가 첨단산업과 과학 문화가 함께 성장하는 미래 과학도시로 발전하길 기대한다"며 "시민들이 과학을 생활 속 문화로 경험하고, 그것이 도시의 경쟁력으로 이어질 수 있도록 공공 과학 문화 기반을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

