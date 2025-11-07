구리시, 32개 학교시설 개방 확대…시민 체육활동 기회 대폭 ↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구리시, 32개 초·중·고와 협약 체결

'학교시설 전면 개방'으로 시민 이용 ↑

운동장·체육관 개방·유지보수비 지원

경기 구리시(시장 백경현)는 7일 구리남양주교육지원청(교육장 서은경), 구리시체육회(회장 윤재근), 관내 초·중·고 32개교와 함께 '구리시 학교시설 개방 활성화 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

구리시청 전경. 구리시 제공

이번 협약은 기존 11개교에서 관내 전체 32개교로 참여 학교를 대폭 확대한 것으로 이에 따라 시민의 학교시설 이용 기회가 더욱 넓어질 것으로 기대된다.

협약에 따르면 학교는 학생 교육활동에 지장이 없는 범위에서 운동장과 체육관을 개방하고, 구리시는 학교시설을 지역 주민에게 개방한 학교에 공공요금과 유지보수비 등을 지원한다.

또한 구리남양주교육지원청은 개방 과정에서 발생할 수 있는 민원 응대와 학교 지원을 담당하며, 구리시체육회는 지역 체육 동호회와 학교시설 이용을 연계하고, 시설 이용 책임자 지정 등 안정적인 이용 환경 조성에 협력할 예정이다.





백경현 구리시장은 "시민의 체육활동 기회를 넓히기 위해 학교시설 개방을 지속적으로 추진하고, 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

