구리시, 제4공영 노상주차장 폐지…교통 흐름 개선·보행 안전 확보

구리시, 교보생명 뒤편 노상주차장 45면 없애고 인도 신설

경기 구리시(시장 백경현)는 경춘로227번길 일원 교보생명 사옥 뒤편 제4공영 노상주차장(45면) 폐지와 관련해 오는 18일까지 행정예고와 주민 의견 수렴을 진행하고 있다고 7일 밝혔다.

제4공영 노상주차장 모습. 구리시 제공

이번 노상주차장 폐지는 내년 3월 준공 예정인 인창C구역 재개발 정비사업의 교통 처리계획에 따라 추진되는 조치로, 이후 해당 구간에 대한 도로 정비와 인도 설치 공사가 순차적으로 이뤄질 예정이다.

현재 제4공영 노상주차장이 위치한 경춘로227번길은 양방향 통행이 가능한 이면도로임에도 불구하고, 주차 차량과 통행 차량이 뒤섞여 상시 교통 혼잡이 발생하고 있다. 또한 보행자 통행량이 많은 구간임에도 인도가 없어 보행 안전 관련 민원이 지속 제기돼 왔다.

이에 시는 정비 공사를 통해 중앙선을 설치하고 차로를 재정비해 양방향 차량 흐름을 개선하는 한편, 신설 인도를 통해 보행자 안전을 확보한다는 계획이다.

위치도. 구리시 제공

백경현 구리시장은 "노상주차장 폐지로 초기에는 다소 불편이 있을 수 있으나, 장기적으로는 차량 흐름 개선과 보행 안전 강화라는 긍정적 변화가 기대된다"며 "주차장 폐지로 인한 주차 공간 부족 우려는 내년 2월 구리역 환승장 인근에 약 120면 규모의 주차 공간을 확보해 해소할 계획"이라고 말했다.





한편, 제4공영 노상주차장 폐지는 행정예고 기간 종료 후 11월 20일경 이루어질 예정이며, 자세한 내용은 구리시 홈페이지 내 행정 예고문을 확인하거나 구리시청 자동차관리과로 문의하면 된다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

