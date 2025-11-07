동남권원자력의학원-UNIST, 국내 첫 ‘우주 방사선의학’ 연구 손잡았다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의·과학 융합·AI 기반 공동연구 협력… 인체 방사선 영향 예측·맞춤의료 시스템 국산화 추진

동남권원자력의학원(의학원장 이창훈)과 울산과학기술원이 지난 6일 UNIST 본관 회의실에서 국내 최초의 우주 방사선의학 연구 협력을 위한 업무협약을 체결했다.

동남권원자력의학원이 울산과학기술원와 국내 최초 우주 방사선의학 연구 협력을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영하고 있다.

이 협약으로 두 기관은 ▲바이오메디컬·AI·우주방사선의학 등 의·과학 융합 분야의 공동연구와 임상협력 ▲연구인력 교류·학생 인턴십과 현장실습 프로그램 운영 ▲장비·정보·인력 교류와 학술행사 공동개최 ▲방사성 의약품·첨단재생의료 기술 상용화 협력 ▲UNIST 클리닉 운영과 의료서비스 자문 등 다방면의 협력 체계를 구축하기로 했다.

동남권원자력의학원이 보유한 방사선 의생명·물리 연구 인프라와 의료데이터에 UNIST의 AI·로봇공학·우주과학 기술력을 결합해 ▲우주환경에서의 인체 방사선 영향 예측 ▲맞춤형 의료시스템 국산화 ▲방사성의약품 개발 등 첨단 융합 연구를 공동으로 추진할 예정이다.

이창훈 동남권원자력의학원장은 "의학원에는 AI 연구에 관심 있는 의료진과 방사선의학 인프라가 풍부하다"며 "UNIST의 우수한 연구진과 협력해 AI 기반 우주 방사선의학 연구와 실용화 과제를 적극 추진하겠다"고 말했다.

박종래 UNIST 총장은 "우주 연구는 빠르게 발전하고 있지만, 인간 중심의 의과학 연구는 아직 초기 단계"라며 "이번 협력을 계기로 학생 인턴십과 의료진 AI 교육 등 실질적 교류를 확대하고, 새로운 AI 기반 우주 방사선의학 연구 과제를 적극 발굴하겠다"고 말했다.

두 기관은 모두 과학기술정보통신부 산하 기관으로, 설립 시기와 지리적 인접성을 바탕으로 꾸준한 연구협력 관계를 유지해왔다. 동남권원자력의학원은 UNIST 교내 클리닉 개소를 지원하고 전문의를 통한 의과학 강의를 진행해왔으며, UNIST는 AI 연구성과를 공유하며 의료 AI 과제 발굴을 도왔다.





또 이번 협약을 계기로 병원?연구소?대학 간 R＆D 협력 생태계를 강화하고 의·과학 융합과 신약·기술 상용화의 선도 모델로 자리매김한다는 계획이다.





