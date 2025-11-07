동두천시, 미취업 청년 어학·자격시험 응시료 최대 30만원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동두천시, 12월 4일까지 추가 모집

경기청년 역량강화 기회지원 사업 대상자

경기 동두천시(시장 박형덕)는 미취업 청년의 취업활동을 지원하기 위해 어학 및 자격시험 응시료를 최대 30만원까지 지원하는 '경기청년 역량강화 기회지원 사업' 대상자를 오는 12월 4일까지 추가 모집한다고 7일 밝혔다.

동두천시청 전경. 동두천시 제공

해당 사업은 개인당 30만원 한도 내에서 신청할 수 있으며, 지난해 지원 이력이나 시험·수강 횟수에 대한 제한 없이 신청 가능하다.

신청 대상은 신청일 기준 동두천시에 거주하고, 지원 연도 기준 청년 연령(1985~2006년생)에 해당하는 미취업 청년이다. 사업 신청 시점의 취업 여부는 관계없으며, 시험 응시 당시 미취업 상태여야 한다. 또한 1년 미만 단기 근로자는 미취업자로 간주되어 지원받을 수 있다.

지원 가능한 시험 분야는 ▲어학시험 19종 ▲한국사능력검정시험 ▲국가기술자격 540종 ▲국가전문자격 347종 ▲국가공인 민간자격 97종 등 총 1004종이다. 단, 국가전문자격 중 자동차운전면허는 1종 특수면허만 지원 대상에 포함된다.

다만, '국민취업지원제도', '경기여성취업지원금' 등 중앙정부 또는 타 지자체 유사 지원사업 참여 시 중복 지원이 불가하므로 유의해야 한다. 고용노동부 '청년 국가기술자격시험 응시료 지원' 참여자의 경우 본인 부담분에 한해 지원 가능하다.





신청은 경기도일자리재단 통합접수 시스템 '잡아바 어플라이'를 통해 온라인으로 접수할 수 있다.





동두천=이종구 기자

