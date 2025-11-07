LG전자, 프로야구 LG트윈스 통합 우승 기념 고객 감사 행사 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7~16일 온·오프라인서 할인·경품 이벤트

베스트샵, 25개 모델 최대 25% 할인

온라인브랜드샵, 2개 모델 특가 판매

우승 축하 SNS 인증 이벤트…경품 증정

LG전자는 올해 정규리그와 한국시리즈에서 LG트윈스 프로야구단이 거둔 통합 우승을 기념해 고객 감사 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.

LG전자가 LG트윈스의 2025년 한국시리즈 통합 우승을 기념해 7일부터 16일까지 전국 LG전자 베스트샵과 온라인브랜드샵(LGE.COM)에서 고객 감사 이벤트를 진행한다. LG전자

이벤트는 이날부터 오는 16일까지 전국 LG전자 베스트샵과 온라인브랜드샵에서 동시에 진행된다.

LG전자 베스트샵에서는 TV, 냉장고, 세탁기, 스타일러, 식기세척기, 에어컨 등 11개 품목 25개 모델을 대상으로 최대 25%까지 할인을 제공한다. 온라인브랜드샵에서는 매일 오전 10시에 14개 품목 20개 모델 중 2개 모델을 선정해 각각 400대 한정으로 특가 판매한다. 또한 할인 쿠폰팩 뽑기 이벤트 참여 고객을 대상으로 추첨을 통해 최대 25만원(300만원 이상 구매 시 할인 적용) 할인 쿠폰을 증정한다.

LG트윈스의 우승을 축하하는 사회관계망서비스(SNS) 인증 이벤트도 마련했다. 고객은 LG전자 멤버십 앱에서 우승 엠블럼 이미지를 내려받아 축하 메시지와 해시태그를 포함해 SNS에 게시한 뒤 이벤트 페이지에 응모하면 된다. 추첨을 통해 총 1004명에게 커피, 편의점 모바일 쿠폰 등 다양한 경품을 증정한다.

이와 함께 LG전자는 '코리아세일페스타' 기념 프로모션도 운영하고 있다. 고객은 멤버십 앱이나 베스트샵 홈페이지를 통해 최대 116만 원 상당의 쿠폰팩을 발급받아 LG전자 베스트샵에서 17개 품목을 할인 구매하거나 멤버십 포인트로 적립받을 수 있다. 온라인몰 회원에게는 최대 50만원 상당의 할인 쿠폰을, 첫 구독 계약 고객에게는 멤버십 10만 포인트를 제공한다.





김종용 LG전자 한국B2C그룹장은 "LG트윈스의 우승은 팬과 고객이 함께 만들어낸 결과"라며 "LG전자는 고객과 함께한 승리의 기쁨을 다양한 행사로 나누겠다"고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

