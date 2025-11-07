"장도 보고 김장도 담그자"…8일 동해 북평민속시장 '김장대잔치'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 동해시 북평민속시장에서 지역의 정과 전통의 맛을 나누는 '제6회 북평민속시장 김장대잔치'가 오는 8일 오후 12시부터 3시까지 북평민속시장 야외공연장에서 열린다.

지난해 동해시 북평민속시장에서 지역의 정과 전통의 맛을 나누는 '제5회 북평민속시장 김장대잔치' 모습. 동해시 제공

이번 행사는 동해북평상인회가 주최하고, 중소벤처기업부 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업(시장경영패키지)의 일환으로 추진된다. 지역민과 상인, 방문객이 함께 어울려 전통의 김장 문화를 체험하며 전통시장에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

특히, 북평민속시장은 5일장으로 매월 3일과 8일에 열리는 전통시장으로 행사 당일인 8일은 장날과 맞물려 시장 전역이 한층 활기를 띨 전망이다. 시장을 찾은 시민과 관광객들은 김장체험은 물론, 다양한 장터 먹거리와 특산품을 함께 즐길 수 있다.

이날 행사에서는 선착순 250명을 대상으로 김장체험 이벤트가 진행되며, 참가자들은 직접 절임배추에 양념을 버무리며 전통 방식의 김장 문화를 배우는 시간을 갖는다. 또한 북평민속시장 내에서 1만원 이상 구매한 영수증을 제출하면 추첨을 통해 푸짐한 경품을 증정하는 이벤트도 마련돼 시장 방문객의 참여 열기를 더할 예정이다.

동해북평상인회 관계자는 "북평민속시장 김장대잔치는 장날에 맞춰 열려 시민과 관광객 모두가 함께 즐길 수 있는 축제의 장이 될 것"이라며 "이번 행사를 계기로 전통시장이 더욱 활기찬 소통의 공간으로 자리잡길 바란다"고 말했다.





이번 행사는 전통시장 활성화와 지역경제 회복, 그리고 시민이 함께하는 상생형 지역문화 확산에 기여할 것으로 기대된다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

