강원관광재단, 굿즈 공모전 7팀 발표…'숨, 강원의 가리왕산' 대상 수상

최성현 대표 "강원도만의 굿즈 발굴…지역관광 활성화 기여"

강원의 매력을 담은 힐링 굿즈 탄생…공모전 최종 7팀 발표

강원특별자치도와 강원관광재단이 '2025-2026 강원 방문의 해'를 기념하여 독창적인 관광 기념품을 발굴하기 위해 개최한 '굿즈 공모전'이 성황리에 막을 내리고 강원의 매력을 담은 최종 수상작 7팀이 발표됐다.

강원 방문의 해 굿즈 공모전 최종 수상작. 강원도 제공

이번 공모전은 대한민국 국적을 가진 사업자를 대상으로 '일반 부문'과 '지역별 컬렉션 부문'으로 나누어 진행됐다. 상징성, 상품성, 디자인 등을 종합적으로 평가하여 최종 7팀이 선정됐다.

이번 공모전의 영예로운 종합 대상은 운기석 천연 디퓨저 세트인 '숨, 강원의 가리왕산'이 차지했다. 자연과 지역, 치유와 디자인을 결합한 이 제품은 강원 방문의 해를 대표하는 힐링형 감성 굿즈로서 높은 평가를 받았다.

대상을 포함한 총 7팀의 수상팀에게는 총 600만원의 상금과 함께 '강원 방문의 해' 공식 기념품으로 활용될 수 있는 혜택이 주어진다.





최성현 강원관광재단 대표이사는 "공모전에 참여해주신 모든 분에게 감사드리며 앞으로도 강원특별자치도만의 특별한 굿즈를 발굴하여 지역관광 활성화에 기여하겠다"고 전했다.





