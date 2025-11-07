한국주택금융공사, ‘원금상환유예 제도’ 알리기 퀴즈 이벤트 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12월 7일까지 참여 가능



160명에 커피 쿠폰 증정

한국주택금융공사(사장 김경환)는 서민 주거안정을 위한 '보금자리론·적격대출 원금상환유예 제도' 홍보를 위해 퀴즈 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 오는 12월 7일까지 진행, 공사 상품에 관심 있는 사람이라면 누구나 참여할 수 있다.

공사 인스타그램 또는 블로그에 게시된 홍보 이미지의 QR코드를 스캔해 응모하면 된다.

'원금상환유예 제도'는 소득 감소나 실직 등으로 상환 부담이 커진 차주에게 일정 기간 원금 상환을 유예하고 이자만 납부하도록 하는 제도다. 한국주택금융공사는 이를 통해 경제적 어려움을 겪는 서민층의 주거 안정을 돕고 있다.

이벤트 참여자 중 개인정보 제공에 동의한 160명을 추첨해 커피 쿠폰을 증정하며, 당첨 결과는 이벤트 종료 후 개별 문자로 안내된다.





AD

자세한 내용은 한국주택금융공사 공식 인스타그램 또는 블로그에서 확인할 수 있다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>