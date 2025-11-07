엠피에이지, '도쿄 악기 엑스포 2025' 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 기반 체험형 부스 운영

엠피에이지(MPAG)는 지난 1~2일까지 이틀간 일본 도쿄에서 열린 글로벌 악기 박람회 '도쿄 악기 엑스포 2025'에 참가했다고 7일 밝혔다.

매년 가을 개최되는 도쿄 악기 엑스포는 일본 최대 악기 전문 전시회로 ▲기타 ▲신디사이저 ▲드럼 ▲관현악기 ▲전자피아노 등 다양한 글로벌 악기 브랜드들이 신제품과 혁신 기술 및 체험 프로그램을 선보인다. 올해는 약 210여개 브랜드가 참가했으며 주말 이틀간 약 1만명 이상의 방문객이 행사장을 찾았다.

엠피에이지(MPAG)는 지난 1~2일까지 이틀간 일본 도쿄에서 열린 글로벌 악기 박람회 '도쿄 악기 엑스포 2025'에 참가했다고 7일 밝혔다. 엠피에이지

AD

엠피에이지는 전시 기간 운영한 부스에서 최근 출시한 인공지능(AI) 음악 교육 앱 '마이뮤직파이브'와 일본에서 서비스 중인 디지털 악보 플랫폼 '코코로와 뮤지션'을 선보였다. 관람객들은 다양한 종류·난이도의 악보를 직접 연주하며 왼손·오른손·양손 파트별 연습 모드와 AI 기술 기반 자동 악보 넘김 기능 등을 체험했다.





AD

엠피에이지 관계자는 "앞으로도 AI 기반 음악 학습 기술을 고도화해 전 세계 연주자들이 더 쉽고 즐겁게 악기를 배울 수 있는 환경을 만들어 갈 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>