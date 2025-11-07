한미반도체, 와이드 TC 본더 행렬도 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한미반도체는 차세대 핵심 장비인 '와이드 TC 본더 (Wide TC BONDER)'를 주인공으로 한 '와이드 TC 본더 행렬도'를 제작해 차별화된 마케팅을 전개한다고 7일 밝혔다.

한미반도체는 조선시대 행차를 그린 전통 회화 '행렬도'를 현대적으로 재해석했다. 이번 작품은 한미반도체 '와이드 TC 본더'를 중심으로 한 행렬을 통해 AI 반도체의 핵심인 HBM 생산 공정에서 와이드 TC 본더가 차지하는 중요성을 상징적으로 표현했다.

또한 '와이드 TC 본더' 디자인에 한국 청자에서 영감을 받은 '세라돈 그린' 컬러를 적용해 동양화 느낌을 살리고 완성도를 높였다. 와이드 TC 본더 행렬도는 국내 대표 벽화 전문 기업 디자인상상의 미술 전공 작가 오영식, 양미랑, 오은화 씨 등 3명이 그림을 그렸다.

한미반도체 관계자는 "행렬도에서 TC 본더가 HBM 생산 공정의 중심이라는 자부심을 예술적으로 표현하고자 했다"고 설명했다.

TC본더는 AI 반도체용 HBM을 제조하는데 필요한 핵심 장비다. 한미반도체는 HBM 생산용 TC 본더 전 세계 1위를 차지하고 있다. 2002년부터 지적재산권 강화에 집중해 현재까지 HBM 장비 관련 120여 건의 특허를 출원했다.

작품의 주인공인 '와이드 TC 본더'는 D램 다이 면적을 확대해 더 많은 메모리 용량과 빠른 데이터 처리를 지원한다. '와이드 HBM'칩을 생산하는 차세대 장비로 내년 말 출시한다.

한미반도체는 브랜드 이미지를 새롭게 구축하는 마케팅을 강화하고 있다. 지난 8월에는 세계적인 팝 아티스트 필립 콜버트(Philip Colbert)와 협업한 아트워크를 공개하기로 했다.

한미반도체는 '와이드 TC 본더 행렬도' 작품을 전시회와 광고를 포함한 다양한 마케팅 활동에 사용할 예정이며, 디지털 콘텐츠로도 제작한다.





한미반도체의 와이드 TC 본더 행렬도 작품을 담당한 디자인상상은 서울특별시, 수원시, 한국수자원공사, 한국지역난방공사, 소방청, 산림청 등 다수의 벽화작업을 수행한 국내 대표 벽화 전문 기업이다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

