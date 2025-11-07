국가유산청장 "종묘 앞 고층건물 강행시 세계유산 취소 가능성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국회 예결위서 서울시 계획에 우려

"미래 세대에 무엇 남길지 고민해야"

허민 국가유산청장. 연합뉴스

허민 국가유산청장은 유네스코 세계유산인 종묘 맞은편 세운4구역에 고층 건물이 건설될 경우 세계유산 지위가 '위험에 처한 유산'에 올라 등재가 취소될 가능성이 있다고 6일 밝혔다.

허 청장은 이날 국회 예산결산특별위원회에서 서울시가 최근 세운4구역 재정비촉진계획을 변경해 건축 가능 높이를 크게 상향한 것에 대해 "실로 깊은 유감"이라며 "(개발이) 강행되면 세계유산 등재가 취소될 가능성도 없지 않다"고 말했다.

국가유산청장이 세운4구역 개발이 종묘에 미칠 영향을 직접적으로 언급한 것은 이번이 처음이다.

서울시는 지난달 30일 '세운재정비촉진지구 및 4구역 재정비촉진계획 결정(변경) 및 지형도면'을 고시했다. 기존에는 건물 높이가 종로변 55ｍ, 청계천변 71.9ｍ로 제한돼 있었으나 변경안에서는 최고 101∼145ｍ까지 가능하도록 상향됐다. 청계천변 기준으로는 기존의 두 배에 가까운 규모다.

서울 종로구 세운4구역 모습. 연합뉴스

허 청장은 "국가유산청은 2006년부터 서울시에 세계유산영향평가 이행을 요청해왔고, 유네스코 권고안을 따르라고 지속해서 전달해왔다"며 "그러나 서울시는 아시아태평양경제협력체(APEC) 기간에 39층, 40층 건축을 허용하는 변경 고시를 기습적으로 냈다"고 지적했다.

이어 "미래 세대에게 무엇을 물려줄 것인지 생각해야 한다"며 "높이가 100ｍ인지 180ｍ인지의 문제가 아니라, 국민과 함께 세계유산을 지켜낼 책임이 있다"고 말했다.

김재원 조국혁신당 의원은 내년 7월 부산에서 열리는 세계유산위원회를 언급하며 허 청장에게 서울시와 국가 차원의 대응책 마련을 주문했다.





종묘는 조선과 대한제국의 왕·왕비, 황제·황후의 신주를 모신 국가 사당으로, 1995년 석굴암·불국사, 해인사 장경판전과 함께 한국 최초의 유네스코 세계유산으로 등재됐다. 유네스코는 등재 당시 '세계유산 구역 내 경관을 훼손할 수 있는 인근 지역의 고층 건물 인허가를 금지해야 한다'는 조건을 명시했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

