김용범 정책실장 “광주 군공항 이전 TF, 연내 첫 회의”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 6일 국감서 “공모 방식은 수용 어려워”

김용범 대통령 정책실장이 지난 6일 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실과 국가안보실, 대통령경호처 등에 대한 국정감사에서 위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

AD

김용범 대통령실 정책실장은 광주 군공항 이전 문제와 관련해 대통령실 태스크포스(TF) 첫 회의가 연내 열릴 것이라고 밝혔다. 지난 6월 말 TF가 구성된 이후 공식 회의가 한 차례도 열리지 않은 상황에서 구체적인 일정이 처음으로 언급됐다.

김 실장은 전날 국회 운영위원회 국정감사에서 더불어민주당 전진숙 의원(광주 북구을)의 질의에 "(논의가) 진전되고 있다. 조금 더 마무리되는 시점에, 올해 안에, 12월까지 하겠다"고 말했다. 이어 "전남, 광주, 무안과 TF 회의 준비 작업을 하고 있다"며 "공식화는 논의가 거의 마무리됐을 때 할 것"이라고 설명했다.

이전 대상지로 거론되는 전남 무안군의 요구와 관련해서는 "공모 방식은 수용할 수 없다"며 "기부 대 양여 현행법 안에서 최대한의 인센티브를 점검하고 있다"고 밝혔다. 무안군은 지난 9월 29일 광주 민간·군 공항 이전의 전제 조건으로 ▲광주 민간공항 선(先) 이전 ▲광주시의 1조 원 규모 지원 약속 이행 방안 ▲국가 차원의 획기적 인센티브 제시 ▲이전 후보지 공모 방식을 요구한 바 있다.





AD

이재명 대통령은 지난 6월 장기 표류 중인 광주 군 공항 이전 문제 해결을 위해 범정부 및 지자체가 참여하는 TF 구성을 지시했으며, 이후 광주시와 전남도, 무안군, 국방부, 국토교통부, 기획재정부 등이 참여하는 대통령실 직속 TF가 구성됐으나, 지금까지는 실무 협의만 진행돼 왔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>