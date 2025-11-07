김용범 정책실장 “광주 군공항 이전 TF, 연내 첫 회의”

지난 6일 국감서 “공모 방식은 수용 어려워”
김용범 대통령실 정책실장은 광주 군공항 이전 문제와 관련해 대통령실 태스크포스(TF) 첫 회의가 연내 열릴 것이라고 밝혔다. 지난 6월 말 TF가 구성된 이후 공식 회의가 한 차례도 열리지 않은 상황에서 구체적인 일정이 처음으로 언급됐다.
김 실장은 전날 국회 운영위원회 국정감사에서 더불어민주당 전진숙 의원(광주 북구을)의 질의에 "(논의가) 진전되고 있다. 조금 더 마무리되는 시점에, 올해 안에, 12월까지 하겠다"고 말했다. 이어 "전남, 광주, 무안과 TF 회의 준비 작업을 하고 있다"며 "공식화는 논의가 거의 마무리됐을 때 할 것"이라고 설명했다.
이전 대상지로 거론되는 전남 무안군의 요구와 관련해서는 "공모 방식은 수용할 수 없다"며 "기부 대 양여 현행법 안에서 최대한의 인센티브를 점검하고 있다"고 밝혔다. 무안군은 지난 9월 29일 광주 민간·군 공항 이전의 전제 조건으로 ▲광주 민간공항 선(先) 이전 ▲광주시의 1조 원 규모 지원 약속 이행 방안 ▲국가 차원의 획기적 인센티브 제시 ▲이전 후보지 공모 방식을 요구한 바 있다.
이재명 대통령은 지난 6월 장기 표류 중인 광주 군 공항 이전 문제 해결을 위해 범정부 및 지자체가 참여하는 TF 구성을 지시했으며, 이후 광주시와 전남도, 무안군, 국방부, 국토교통부, 기획재정부 등이 참여하는 대통령실 직속 TF가 구성됐으나, 지금까지는 실무 협의만 진행돼 왔다.
