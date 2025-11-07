[특징주]이노테크, 코스닥 상장 첫날 '따따블' 기록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이노테크가 코스닥 상장 첫날 급등세를 보이며 '따따블(공모가 대비 4배 상승)'을 달성했다.

한국거래소 코스닥시장본부는 7일 오전9시 서울사옥 홍보관에서 복합 신뢰성 환경시험 장비 전문업체인 이노테크의 코스닥시장 상장기념식을 개최했다.

AD

7일 오전 9시20분 현재 이노테크는 공모가(1만4700원) 대비 4만2200원(287.07%) 오른 5만6900원에 거래되고 있다. 개장 후 300% 오른 5만8800원까지 치솟기도 했다.

이노테크는 지난달 16~22일까지 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 1072대 1의 경쟁률을 기록해 공모가가 희망 범위(1만2900~1만4700원) 상단인 1만4700원으로 확정됐다. 뒤이어 지난달 27~28일 진행된 일반 청약에서도 2427.23대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금으로는 약 7조8496억원이 모였다.





AD

2013년 설립된 이노테크는 신뢰성 환경시험 장비와 특수시험장비 개발·제조에 특화된 복합 신뢰성 환경시험 장비 전문 기업이다. 복합 신뢰성 환경시험 장비는 전자제품과 부품이 온도·습도·진동·진공 등 가혹한 조건에서 성능 저하나 결함이 발생하는지를 검증하는 핵심 설비다. 해당 장비는 디스플레이, 반도체, 이차전지, 자동차 등 주요 산업에서 안정적 양산과 고품질 제품 출시에 필수적인 역할을 수행한다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>