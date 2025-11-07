롯데GRS, 고객과 함께 조성한 '2000만원' 서대문구청 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9개 지역자치구에 결식 아동 위한 기부금 전달

서대문 지역아동센터 4개소 환경 개선 위해 사용



롯데GRS는 버거 프랜차이즈 브랜드 롯데리아가 지난 6일 고객 참여형 '희망온(ON)' 캠페인을 통해 모금한 기부금 2000만원을 서대문구청에 지역 아동들을 위해 전달했다고 밝혔다.

희망ON 캠페인은 자사 애플리케이션 '롯데잇츠'의 주문 건수를 매칭해 고객 주문 1건당 50원이 자동 모금되고 조성된 기금은 지역자치구를 통해 결식아동, 장애아동 등 도움의 손길이 필요한 사회 소외계층에 전달하는 공헌 캠페인이다. 롯데잇츠 회원 수는 520만명으로 23년 대비 약 74% 증가해 고객 참여를 통한 기부 문화 확산을 실현 중이다.

지난 6일 서대문구청에서 이승주 롯데GRS 마케팅부문장(우측)과 이성헌 서대문구청장(좌측)이 지역아동들을 위한 희망ON 기금 전달식에 참석한 후 기념촬영을 하고 있다. 롯데GRS 제공.

전달된 희망ON 기금은 서대문구 지역아동(복지)센터 8개소 중 상대적으로 열악한 환경의 4개소의 환경 개선을 위해 사용될 예정이다. LED 조명 설치, 노후화된 벽지 및 장판, 사물함 교체 등을 통해 해당 센터를 이용하는 100여명의 아동은 더욱 쾌적하고 안전한 시설에서 학습, 놀이, 식사 등 종합적인 복지서비스를 이용하고 성장하게 된다.





롯데GRS 관계자는 "고객들이 함께 참여하고 조성한 희망ON 기금은 소외계층을 비롯해 장애아동, 지역사회를 위해 다방면으로 쓰이고 있다"며, "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 전개해 대한민국 대표 프랜차이즈 기업으로서의 사회적 책임을 다하겠다"고 전했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

