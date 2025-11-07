용산구, 응봉근린공원에 ‘서울형 어르신놀이터’ 준공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 용산구(구청장 박희영)는 한남동 매봉산 응봉근린공원(한남대로40길 32, 매봉경로당 옆)에 ‘서울형 어르신놀이터’를 조성하고 6일 준공식을 개최했다고 7일 밝혔다.

박희영 용산구청장이 6일 응봉근린공원에서 열린 준공식 행사에 참석해 인사말을 하고 있다. 용산구 제공.

AD

이번 사업은 서울형 어르신놀이터 조성 지침에 따라 어르신들의 여가 및 운동 환경을 개선하고 세대 간 소통이 가능한 열린 휴식공간을 만들기 위해 추진됐다. 구는 총 1억2000만원을 투입해 몸풀기 기구 4종과 유산소·근력 운동기구 8종 등 어르신 맞춤형 운동시설을 새로 설치했다. 낡은 기존 시설을 철거한 뒤 신체 유연성과 근력 강화에 도움이 되는 기구로 교체해 건강 증진 효과를 높였다.

또한 낙상사고 예방을 위한 탄성 매트와 걷기 트랙을 설치해 보다 안전하게 산책과 운동을 즐길 수 있도록 했으며, 그늘막과 냉·온열 의자, 조명시설을 갖춘 휴게쉼터도 함께 마련했다.

구는 지난 8월 설계용역을 마치고, 9월 초 공공디자인 협의 및 주민설명회를 거쳐 공사를 완료했다. 이번 어르신놀이터는 한남동 매봉경로당과 어린이놀이터 인근에 위치해 세대가 함께 어울릴 수 있는 교류의 장이자, 신체활동과 자연 체험을 통한 인지·정서 건강 증진 공간으로 자리매김할 것으로 기대된다.





AD

박희영 용산구청장은 “이번 어르신놀이터는 어르신들이 안전하고 즐겁게 여가활동을 즐기실 수 있도록 조성한 공간”이라며 “앞으로도 세대가 함께 어울리고 어르신들의 건강과 행복을 지켜드릴 수 있는 복지 환경을 지속적으로 확충해 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>