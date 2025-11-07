[오늘의신상]오크 배럴에 원두 숙성…동서식품, 맥심 '티오피 배럴 에이지드향' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

배럴 에이지드’ 향미와 아메리카노 맛 어우러져

가격 1개 3300원, 캔 타입으로 휴대 간편

동서식품은 신제품 RTD(Ready to Drink) 커피음료 '맥심 에스프레소 티오피 배럴 에이지드향 커피' 2종을 11일 출시한다고 7일 밝혔다.

'배럴 에이지드'(Barrel Aged, 배럴 숙성된) 커피는 위스키, 와인 등을 담았던 오크 배럴에 커피 원두를 일정 기간 숙성해 배럴 고유의 향미가 스며들게 하는 방식이다. 국내 커피 시장에서는 보기 드문 콘셉트로 특별한 커피 경험을 선호하는 소비자들을 위해 동서식품에서 내놨다.

AD

'맥심 에스프레소 티오피 배럴 에이지드향 커피'는 배럴 에이지드 커피의 특징을 구현한 향과 맥심 티오피 아메리카노의 깊은 맛이 어우러져 최적의 밸런스를 선사한다. 부드러운 '마일드'와 진한 바디감의 '볼드' 중 취향에 따라 선택해 즐길 수 있다.

패키지에는 배럴 에이지드 콘셉트를 직관적으로 느낄 수 있도록 오크통 디자인을 넣었다. 380㎖ 캔 타입으로 휴대가 간편한 것도 장점이다. 가격은 3300원이다.





AD

김인규 동서식품 마케팅 매니저는 "이번 신제품은 이색적인 향미와 세련된 감성으로 소비자들에게 특별한 음용 경험을 제공할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 맥심 티오피만의 차별화된 맛과 향을 담은 신제품을 지속 선보일 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>