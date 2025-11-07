한샘, 공간개선 사업 1000호 돌파…"11년 여정 결실"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지시설 등 생활환경 개선…누적 수혜자 2만여명

"지역사회 상생활동 지속해 나갈 것"

한샘은 지역사회 노후 공간을 새롭게 단장하는 공간개선 사업이 1000호를 돌파했다고 7일 밝혔다.

한샘의 공간개선사업은 '더 나은 삶을 위한 공간의 기준을 만들어 모두의 일상에 가치를 더한다'는 기업 철학을 지역사회에 실천하기 위해 2015년부터 지속해온 대표 사회공헌 프로그램이다.

한샘의 지역사회 노후 공간을 새롭게 단장하는 공간개선 사업이 1000호를 돌파했다. 한샘

한샘은 업(業) 본질에 맞게 다양한 가정과 시설 환경을 개선하며 약 2만명의 수혜 인원에게 온기를 전했다. 저소득 가정과 난치병 어린이, 순직 소방공무원 가정 등 도움이 필요한 이들이 새로운 꿈을 펼칠 수 있도록 공간을 새롭게 단장했다. 아동청소년 복지 시설과 노인 복지 시설, 소방서도 쾌적하고 안전한 환경으로 리모델링해 수혜자들이 편안하게 지낼 수 있도록 도왔다.

이번 1000번째 공간은 경기도 시흥시 푸른지역아동센터로, 낡고 비좁았던 부엌과 학습실을 새롭게 단장해 아이들이 안전하고 즐겁게 생활할 수 있는 공간으로 재탄생했다.

한샘은 공간개선사업 1000호 완공을 기념해 지난달 28일 '함께한끼' 봉사활동을 진행했다. 함께한끼는 한샘 임직원과 공간개선 시설의 구성원이 함께 식사와 다양한 체험활동을 하며 감사의 마음을 나누는 참여형 사회공헌 프로그램이다. 한샘 임직원들은 아이들과 함께 개선된 부엌과 학습공간을 둘러본 뒤 짝을 이뤄 '케이크 만들기' 체험 프로그램을 진행했다.





한샘 관계자는 "앞으로도 도움이 필요한 이웃을 위한 공간개선과 봉사활동을 지속하며 지역사회 상생 활동을 이어갈 것"이라고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

