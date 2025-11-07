"국내 창업지원 제도, 평가 체계 전문성 강화해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창업생태계 개선방안 토론회 열려

"양적 성장 넘어 질적 성장해야"

국내 창업지원 제도가 양적 성장을 넘어 질적 성장으로 나아가야 한다는 지적이 나왔다. 심사평가 제도의 전문성을 강화하고 실효성과 공정성을 높여야 한다는 의견이다.

AD

7일 중소기업중앙회는 한국중소기업학회와 서울 영등포구 중기중앙회에서 '창업생태계 개선방안 토론회'를 개최했다고 밝혔다. 진병채 한국중소기업학회 회장이 개회사를, 오기웅 중기중앙회 상근부회장이 환영사를 맡았다.

첫 번째 주제 발표자로 나선 이일한 중앙대 교수는 창업지원 제도의 심사 평가가 개선돼야 한다고 강조했다. 이 교수는 "우리나라 창업지원 제도는 양적 성장을 지속하며 혁신 성장의 밑거름이 돼왔다"며 "이제는 질적 성장을 통해 제도의 실효성과 공정성을 높여야 할 시점"이라고 짚었다.

이어 "심사평가 제도의 전문성 강화를 위해 창업진흥원의 심사위원 풀(Pool)을 다른 창업지원 기관 및 민간에 개방·연계해 심사위원 통합관리 데이터베이스(DB)를 구축해야 하며 평가의 투명성과 창업자 육성을 위해 피평가자에게 평가 피드백을 제공해야 한다"고 강조했다.

다음 발표자로 나선 김상준 이화여대 교수는 "창업기획자(액셀러레이터)는 초기 스타트업을 지원하는 동시에 기업으로서 생존해야 하는 이중목적을 가지고 있다"며 "정책의 목적인 보육 역할을 수행하면서도 투자성과도 높일 수 있는 방향으로 접근해야 창업기획자의 지속 가능한 성장 기반을 마련할 수 있다"고 말했다.

이어진 종합 토론에서는 진병채 회장을 좌장으로 ▲김학범 중소기업 청년·미래위원회장 ▲배경화 중소벤처기업진흥공단 선임부장 ▲공성현 초기투자액셀러레이터협회 사무국장 ▲이민경 중기중앙회 정책총괄실장 ▲심재윤 중소벤처기업부 창업정책과장이 토론자로 참여해 창업생태계 개선방안에 대한 논의를 이어갔다.

이민경 중기중앙회 정책총괄실장은 "창업은 한국경제의 새로운 성장동력을 만드는 출발점"이라며 "앞으로도 현장의 목소리를 반영해 중소기업과 스타트업이 성장할 수 있는 제도적 환경을 조성하기 위해 노력하겠다"고 했다.





AD

한편, 이날 학술대회에서는 한국중소기업학회가 중소기업 발전과 동반성장 문화 조성에 기여한 기업가와 기관에 수여하는 중소기업가대상과 동반성장 혁신대상 시상도 진행됐다. 중소기업가대상은 박상백 두림야스카와 대표에게, 동반성장 혁신대상은 신용보증기금·중진공·한국수력원자원에 돌아갔다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>