김성환·김영훈 장관 "울산화력발전소 매몰 노동자 구조작업 만전"

발전소 건설·해체 등 현장 안전점검 실시

김성환 기후에너지환경부 장관과 김영훈 고용노동부 장관은 7일 "울산화력발전소 붕괴사고 매몰자에 대한 구조 작업에 만전을 기해 달라"고 요청했다.

두 장관은 이날 오전 안전보건공단 울산지역본부에서 관계기관과 함께 화력발전소 붕괴사고 중앙사고수습본부 2차 회의를 진행하며 이같이 말했다. 이날 회의에는 두 장관과 함께 더불어민주당 김태선·김상욱 의원, 행정안전부, 국토교통부, 소방청, 경찰청, 울산광역시·남구청 등이 참석했다.

회의에서는 전날 밤 구조상황을 점검하고, 조속한 매몰자 구조를 위한 2일 차 구조작업 방향과 기관별 지원방안 등을 논의했다.

김성환 기후에너지환경부 장관과 김영훈 고용노동부 장관은 7일 오전 사고수습상황실(안전보건공단 울산지역본부)에서 울산화력발전소 붕괴사고 중앙사고수습본부 2차 회의를 개최해 지난 밤 구조상황을 점검하고, 조속한 매몰자 구조 및 기관별 지원방안 등을 논의하고 있다. (사진=기후에너지환경부 제공)

김영훈 노동부 장관은 지난밤 구조작업 중 매몰된 노동자 1명이 사망한 것으로 확인된 것과 관련하여 고인에 대한 깊은 애도를 표하고 유가족분들에게 심심한 위로의 마음을 전했다.

김 장관은 "지방정부에서는 가족분들에 대한 지원에 만전을 기하고, 복지부와 안전보건공단은 트라우마센터 운영을 통해 부상자와 사고 목격자에 대한 심리상담이 이루어질 수 있도록 조치해 달라"고 당부했다.

매몰된 노동자들이 무사히 돌아오실 수 있도록 소방청을 중심으로 관계기관들이 구조작업에 최선을 다해 줄 것을 요청했다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 "아직 구조를 기다리는 분들이 가족의 품으로 안전히 돌아올 수 있도록 구조의 골든타임이 지나기 전에 가능한 인적·물적 자원을 총동원해 신속한 구조해 달라"고 당부했다.





그러면서 "발전소 건설·해체 등 유사 현장에 대해서도 안전 점검을 실시하여 유사 사고가 발생하지 않도록 노력하겠다"고 말했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

