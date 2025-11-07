[클릭 e종목]"헥토이노베이션, 6분기 연속 최대 매출 경신…헬스케어 성장 주목"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유진투자증권은 7일 헥토이노베이션에 대해 "6개 분기 연속 최대 매출액을 갱신하며 성장세를 지속했다"며 "헬스케어 부문의 높은 실적 성장에 주목한다"고 밝혔다.

박종선 유진투자증권 연구원은 이날 보고서에서 "올 3분기 잠정실적(연결 기준)은 매출액 956억원, 영업이익 147억원으로 전년 동기 대비 각각 19.2%, 5.4% 증가했다"며 "모든 사업부문이 성장을 유지하면서 6분기 연속 분기 최대 매출액을 갱신했고 수익성도 양호한 수준을 유지했다"고 분석했다.

이어 박 연구원은 "매출 성장 요인은 IT정보서비스, 핀테크, 헬스케어 부문 등에서 전년 동기 대비 각각 5.4%, 11.9%, 67.2% 증가했기 때문"이라며 "특히 헬스케어 부문은 주력제품인 '드시모네'의 유통채널 다변화와 여성 유산균 제품 '이너바이옴', 어린이 키 성장 건강기능식품 '김석진랩(LAB) 아임빅키' 등 신제품 라인업 확대가 성장에 기여했다"고 설명했다.

유진투자증권은 4분기 실적에 대해서도 헬스케어 부문의 신제품 출시 등으로 높은 매출 성장이 지속될 것으로 전망했다.





박 연구원은 "4분기 연결기준 예상실적은 매출액 993억원, 영업이익 151억원으로 전년 동기 대비 각각 13.3%, 8.8% 증가할 것으로 예상한다"며 "현재 주가는 올해 예상 PER(주가수익비율) 6.3배로 국내 유사업체 평균 PER 9.8배 대비 큰 폭 할인돼 거래 중"이라며 "목표주가 2만1000원과 투자의견 BUY(매수)를 유지한다"고 밝혔다.





