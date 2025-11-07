부산대, 전국 최초 ‘성인 느린학습자’ 대상 문화예술 중심 대학과정 신입생 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비학위 3년제 'PNU 미리내대학' 17일부터 원서접수… 맞춤형 평생교육 모델로 주목

부산대학교 미래시민교육원(원장 이병준·교육학과 교수)은 전국 최초로 성인 느린학습자를 대상으로 한 문화예술 중심 맞춤형 평생교육 과정 'PNU 미리내대학'의 2026학년도 신입생을 오는 17일부터 모집한다.

'느린학습자'는 장애 진단 기준에는 속하지 않지만, 경계선 지능지수(71∼84)를 가진 이들로, 학습과 사회 적응에 어려움을 겪는 인구군이다. 국내 전체 인구의 약 14%가 이에 해당하는 것으로 추정된다.

'PNU 미리내대학'은 교육부 국립대학육성사업의 하나로 운영되는 3년제 비학위 과정으로, 느린학습자의 생애주기별 어려움을 해소하고 자립과 사회참여를 돕기 위해 지난해 부산대에 국내 최초로 개설됐다.

교육과정은 △공통교양 △문화예술 △소매틱(Somatic) △특화 교육 등 4개 영역으로 구성됐다. 부산대 교수진과 전문 강사진이 직접 참여해 학습자의 잠재 능력 개발, 자존감 회복, 삶의 질 향상 등을 목표로 심리·정서 지원을 결합한 맞춤형 프로그램을 운영한다.

부산대는 지역사회와 연계한 직업 전문과정 및 현장 체험형 교육으로 과정을 확장하고 있다. 사회적 기업, 복지시설 등과 협력해 느린학습자들이 직업 탐색, 인턴십, 일자리 체험 등에 직접 참여할 기회를 확대할 계획이다.

지원 자격은 19∼35세 고등학교 졸업(예정)자로, 한국웩슬러 성인지능검사(IQ 70∼85, 허용오차 ±10) 범위에 해당하는 자이다. 원서접수는 11월 17일부터 21일까지 부산대 미래시민교육원 행정실에서 방문 접수로 진행된다. 자세한 내용은 교육원 홈페이지 공지사항 또는 전화로 확인할 수 있다.





김성연 부산대 PNU 미리내대학 책임교수(조형학과 교수)는 "미리내대학은 느린학습자들이 배움의 즐거움과 성취감을 느끼며 스스로의 삶을 설계할 수 있도록 돕는 교육 플랫폼"이라며 "문화예술과 체험 중심의 교육을 통해 사회적 소통과 직업 역량을 함께 키워가는 지속 가능한 평생교육 모델로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

부산대 미리내대학 리플릿 표지,

