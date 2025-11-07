부산대, 전국 최초 ‘성인 느린학습자’ 대상 문화예술 중심 대학과정 신입생 모집

비학위 3년제 'PNU 미리내대학' 17일부터 원서접수… 맞춤형 평생교육 모델로 주목
부산대학교 미래시민교육원(원장 이병준·교육학과 교수)은 전국 최초로 성인 느린학습자를 대상으로 한 문화예술 중심 맞춤형 평생교육 과정 'PNU 미리내대학'의 2026학년도 신입생을 오는 17일부터 모집한다.
'느린학습자'는 장애 진단 기준에는 속하지 않지만, 경계선 지능지수(71∼84)를 가진 이들로, 학습과 사회 적응에 어려움을 겪는 인구군이다. 국내 전체 인구의 약 14%가 이에 해당하는 것으로 추정된다.
'PNU 미리내대학'은 교육부 국립대학육성사업의 하나로 운영되는 3년제 비학위 과정으로, 느린학습자의 생애주기별 어려움을 해소하고 자립과 사회참여를 돕기 위해 지난해 부산대에 국내 최초로 개설됐다.
교육과정은 △공통교양 △문화예술 △소매틱(Somatic) △특화 교육 등 4개 영역으로 구성됐다. 부산대 교수진과 전문 강사진이 직접 참여해 학습자의 잠재 능력 개발, 자존감 회복, 삶의 질 향상 등을 목표로 심리·정서 지원을 결합한 맞춤형 프로그램을 운영한다.
부산대는 지역사회와 연계한 직업 전문과정 및 현장 체험형 교육으로 과정을 확장하고 있다. 사회적 기업, 복지시설 등과 협력해 느린학습자들이 직업 탐색, 인턴십, 일자리 체험 등에 직접 참여할 기회를 확대할 계획이다.
지원 자격은 19∼35세 고등학교 졸업(예정)자로, 한국웩슬러 성인지능검사(IQ 70∼85, 허용오차 ±10) 범위에 해당하는 자이다. 원서접수는 11월 17일부터 21일까지 부산대 미래시민교육원 행정실에서 방문 접수로 진행된다. 자세한 내용은 교육원 홈페이지 공지사항 또는 전화로 확인할 수 있다.
김성연 부산대 PNU 미리내대학 책임교수(조형학과 교수)는 "미리내대학은 느린학습자들이 배움의 즐거움과 성취감을 느끼며 스스로의 삶을 설계할 수 있도록 돕는 교육 플랫폼"이라며 "문화예술과 체험 중심의 교육을 통해 사회적 소통과 직업 역량을 함께 키워가는 지속 가능한 평생교육 모델로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
