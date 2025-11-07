문체부, 韓문화 알린 외국인 홍보활동가·창작자 15명 시상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8일 CKL스테이지에서 '한국문화 큰잔치'

문화체육관광부는 8일 오후 2시 서울 중구 콘텐츠코리아랩(CKL) 스테이지에서 '2025 한국문화 큰잔치'를 열고 한국문화를 알리는데 기여한 외국인 홍보활동가와 창작자들을 시상한다고 7일 밝혔다.

한국문화 큰잔치는 한국문화 콘텐츠 분야의 국제 인적 연계망을 강화하기 위해 2020년 시작됐다. 한국문화의 매력을 전 세계에 알리고 있는 외국인 홍보활동가인 'K-인플루언서'와 코리아넷 명예기자단, 국제콘텐츠공모전 '토크토크코리아(Talk Talk Korea)' 등 3개 부문(부문별 5명 총 15명)의 우수활동자, 우수 명예기자, 수상자들을 초청해 격려한다. 올해 행사는 코리아넷 공식 유튜브 채널 등을 통해 전 세계에 생중계된다.

AD

K-인플루언서 부문에서는 올해 총 95개국 1303명이 활동했다. 이 중 한국 드라마와 음악 등 K-콘텐츠를 독창적인 편집 기법으로 소개한 베네수엘라의 프랑코 사비에르 힐 콜메나레스 등 우수활동자 5명이 상을 받는다. 코리아넷 명예기자단 부문에서는 총 101개국 1498명이 활동했으며 한국 문학과 예술을 심도 있게 다루며 한국과 이집트를 잇는 문화 가교 역할을 한 이집트의 이만 아흐메드 모하메드 등 우수 명예기자 5명에게 시상한다.

국제콘텐츠공모전 '토크토크코리아 2025'에서는 올해 108개국 총 7만6296편이 응모했다. 이 중 광복 80년 특별 분야에서 1등을 차지한 인도네시아의 비나 아울리아 자키아 소디킨 등 5명을 분야별 우승자로 선정했다. 광복 80년 특별 분야 우승작 '광복절의 빛'은 '광복'의 영문자를 약자(G.W.A.N.G.B.O.K.)로 활용해 한국이 상실에서 희망으로, 침묵에서 목소리로, 고난에서 힘으로 나아간 여정을 창의적으로 표현했다는 평가를 받았다.

공모전 5개 부문 수상작(1~5등) 79편은 서울 중구 한국관광홍보관 하이커그라운드(11월4~9일)를 시작으로 베트남, 인도네시아, 벨기에 등 한국문화원 3곳에서 전시(2025년 11월~2026년 3월)할 예정이다.

한국문화 큰잔치 수상자들은 8박9일간 한국문화를 체험할 예정이다. N서울타워와 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스의 배경지인 낙산 성곽을 찾아가고 익선동·성수동 골목 탐방, 광복 80년 기념 역사 탐방(독립문, 서대문형무소 역사관 등) 등 다양한 일정을 통해 한국문화와 역사를 직접 체험할 예정이다.





AD

문체부 정책 담당자는 "외국인 홍보활동가들이 앞으로도 한국문화가 세계인들에게 더욱 친근하고 다채롭게 다가갈 수 있도록 활약해 주길 바란다"며 "문체부는 한국과 세계가 K-컬처를 통해 더욱 가까워지고 서로를 이해하며 폭넓게 교감할 수 있도록 계속 지원하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>