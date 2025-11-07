생활 속 안전 강화… 부산도시공사, '고령 입주민 맞춤형 소방설비' 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

투척식 소화기·비상조명 기구 설치… 150세대 완료, 확대 추진

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 입주민의 화재 피해 예방과 안전 확보를 위해 맞춤형 소방설비 보급 사업을 추진했다.

이 사업은 단순한 물품 지원을 넘어, 입주민이 스스로 재난에 대응할 수 있는 주거환경을 조성하기 위한 것이다.

공사는 화재 발생 시 초기 대응이 어려운 80세 이상 고령 입주자에게 손쉽게 사용할 수 있는 투척식 소화기를 지급하고, 피난 동선이 복잡한 가구에는 비상조명 기구를 설치했다.

지난 10월까지 약 150세대에 설치를 완료, 공사는 향후 지원 대상을 점차 확대해 나갈 계획이다.

또 입주민들에게는 소방설비 사용법과 화재 발생 시 행동요령을 함께 안내해, 생활 속 안전의식 향상에도 힘썼다.





신창호 부산도시공사 사장은 "입주민이 보다 안심하고 생활할 수 있는 환경을 조성하는 것이 공사의 책무"라며 "생명과 안전을 최우선으로 한 맞춤형 주거복지 사업을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

부산도시공사.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

