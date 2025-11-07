[클릭 e종목]"코스메카코리아, 실적 모멘텀 유효…목표가↑"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목표주가 9만원→10만원 상향 조정

대신증권은 7일 코스메카코리아에 대해 외형 성장이 지속될 것으로 보고 목표주가를 기존 9만원에서 10만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

정한솔 대신증권 연구원은 "외형 성장이 지속될 것으로 예상됨에 따라 실적 추정치를 상향 조정하며 목표주가를 11% 올렸다"면서 "전년도 낮은 기저와 더불어 수주 확대가 이어지고 있다는 점에서 실적 모멘텀이 유효하다. 특히 코스메카코리아가 제조한 제품이 해외에서 높은 순위를 유지하며 히트 제품으로 자리 잡고 있어 한국 법인 주요 고객사의 대량 수주가 지속될 가능성이 높다"고 설명했다.

코스메카코리아는 올해 3분기 매출액 전년 동기 대비 44% 증가한 824억원, 영업이익은 79% 늘어난 272억원을 기록했다. 정 연구원은 "컨센서스(증권사 전망치 평균)를 크게 상회하는 호실적을 기록했다"면서 "한국 법인은 매출액 57% 늘어난 1298억원, 영업이익 21% 증가한 145억원을 기록했는데 글로벌 전역 K뷰티 수요가 꾸준히 증가함에 따라 신규 고객 유입과 기존 고객 리오더(재주문)가 겹치며 분기 최대 매출을 달성했다"고 분석했다.





AD

미국 법인은 매출액 50% 늘어난 618억원, 영업이익 225% 늘어난 132억원을 기록했다. 정 연구원은 "미국 법인은 현지 생산 선호 확대로 국가 제조업자생산(ODM)에서 토토와 공장 전환 사례가 증가하며 수주 확대가 예상된다"면서 "또한 자동화 설비투자 효과와 인디·OTC(Over-the-Counter) 고객 확대로 미국 법인 수익성 개선이 기대된다"고 말했다.

AD





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>