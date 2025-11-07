[클릭 e종목]"티씨케이, 내년 사상 최대 실적 기대…목표가 ↑"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유안타증권은 티씨케이에 대해 내년 사상 최대 실적이 기대된다고 7일 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지했으며 목표주가는 22만4000원으로 상향했다.

유안타증권은 내년 티씨케이의 매출액과 영업이익이 3800억원과 1165억원으로 전년 대비 각각 21.5%, 31.4% 증가할 것으로 내다봤다. 백길현 유안타증권 연구원은 "2026년 글로벌 낸드(NAND) 수요 비트(Bit) 증가율은 17.1%로, 전년 대비 성장 폭이 확대될 것으로 추정한다"며 "중화 고객 수요가 전년비 증가하며 사상 최대 실적을 기록할 것이기 때문"이라고 말했다.

그러면서 "현재 동사 안성 공장 생산능력(Capa) 및 가동률을 고려하면, 올해 연내로 안성 내 신규 부지 매입을 마무리하고 신규 Capa 확보를 위한 CVD 챔버 주문을 시작할 것으로 예상한다"며 "신규 부지는 기존 대비 약 30~40% 큰 것으로 파악되며, 이에 따라 신공장을 포함한 연매출 Capa는 약 1조원 수준에 육박할 것으로 추정한다"고 강조했다.





올해 4분기 매출액과 영업이익은 825억원과 233억원으로 전년 동기 대비 13.4%, 13.5% 증가할 것으로 내다봤다. 그는 "지난 분기에 이어 주력 고객사 L사향 주문이 확대되고 일본향 A사 수요가 지속되는 가운데 주요 중화 고객의 재고조정이 마무리될 것이기 때문"이라고 분석했다.





