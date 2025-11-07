[클릭 e종목]"미래에셋증권, 실적 노이즈는 단기 매수 기회…최선호주 유지"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

키움증권은 7일 전날 발표된 미래에셋증권의 3분기 실적과 관련해 "실적 턴어라운드와 거래대금 증가 수혜, 주주환원 확대 등의 핵심 동력이 훼손되지 않았다"고 평가하며 미래에셋증권을 업종 내 최선호주로 유지했다.

안영준 키움증권 연구원은 이날 "현재의 실적을 둘러싼 단기 노이즈는 오히려 매수 기회가 될 수 있다"면서 이같이 밝혔다. 이에 미래에셋증권에 대한 투자의견 '매수'와 목표주가 3만3000원을 유지했다.

미래에셋증권의 올해 3분기 실적은 시장 기대치 및 추정치를 각각 13%, 6% 상회했다. 지배주주순이익은 전년 동기 대비 17% 증가한 3404억원으로 집계됐다. 안 연구원은 "해외부동산 관련 손실 인식에도 부동산 처분이익이 이를 상쇄했으며, 거래대금 증가에 따른 브로커리지 실적 호조와 투자자산 가치 상승이 실적 호조를 이끌었다"고 설명했다.

일회성 요인들이 많았으나, 오히려 향상된 경상체력을 입증했다고 강조했다. 부문별로 살펴보면, 브로커리지 수수료손익은 전년 동기 대비 54% 증가하며 실적을 견인했다. 이는 국내 수수료수익이 48%, 해외 수수료수익이 58% 각각 늘어난 데 따른 것이다. 반면, IB 수수료수익은 높았던 기저 영향 등으로 24% 감소했으나, 그 중 채무보증수수료는 23% 증가하며 일부 상쇄했다. 이자손익은 신용공여 이자 증가와 조달비용 감소 등의 영향으로 112% 대폭 증가했다. 다만, 운용 및 기타 손익은 일부 투자자산 손실과 외화채 환차손 등이 반영돼 43% 감소했다.

연결 기준으로 판교 알파돔 부동산 매각이익 약 1600억원이 일회성 수익으로 반영됐으며, 동시에 해외부동산 관련 손실 인식 약 1600억원이 반영됐다고 언급했다. 해외부동산 관련 손실은 1분기 약 1000억원, 2분기 약 600억원에 이어 3분기에도 약 1600억원이 반영되었으나, 컨퍼런스콜에 따르면 관련 손실 인식은 대부분 마무리됐다고 분석했다. 안 연구원은 "영업이익 감소 폭이 컸으나, 순이익 기준으로는 큰 영향은 없었다"고 덧붙였다.





해외법인의 경우, 세전이익은 748억원을 기록했는데, 선진 시장과 이머징 시장이 각각 357억원, 391억원을 기록했다.

