[클릭 e종목]"GS리테일, 2026년 성장 전략이 필요한 시점"

IBK투자증권이 7일 GS리테일에 대해 3분기 견조한 실적 성장세를 4분기에도 이어갈 것으로 보인다며 목표주가를 2만1000원에서 2만3000원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

GS리테일의 3분기 연결 기준 매출액은 3조2054억원(전년 동기 대비 +5.3%), 영업이익은 1111억원(전년 동기 대비 +31.6%)으로 깜짝 실적을 기록했다.

남성현 IBK투자증권 연구원은 ▲소비쿠폰 지급에 따른 기존점 집객력 회복 ▲비수익 점포 폐점에 따른 수익성 개선 ▲선별적 출점 전략에 따른 신규점 매출 확대 ▲지난해 개발사업부 대손충담금 반영에 따른 기저 효과 ▲GS네트웍스 등 주요 자회사 이익 개선을 호실적의 배경으로 지목했다.

다만 남 연구원은 "슈퍼의 경우 가맹점 출점 비중 확대로 매출액 성장세는 나타났지만, 소비쿠폰 사용이 제한되면서 집객력이 감소했다"며 "홈쇼핑 역시 부진한 경기와 식품 및 가전 상품군 판매 둔화로 취급액이 전년 동기 대비 -3.8% 감소했다"고 설명했다.

이번 3분기 실적을 통해 GS리테일의 판관비 절감을 위한 노력이 드러났다는 평가다. 다만 구조적으로 자영업 시장 부진에 따른 점포당 매출이 둔화할 가능성이 있는 만큼 편의점 사업부 성장을 위한 전략이 필요하다는 분석도 나온다.





남 연구원은 "3분기 편의점은 비수익 점포 폐점과 정책적 지원금 영향으로 높은 성장률을 기록했지만, 내수 환경을 고려할 경우 동 추세가 장기적으로 이어지기란 쉽지 않다"며 "2026년은 성장을 위한 전략을 제시해야 할 시점"이라고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

