대진대, 취업지원사업 '통합 시너지' 모색 워크숍 성료

이종구기자

입력2025.11.06 22:35

대진대 대학일자리플러스센터
취업실무자 워크숍서 청년 지원 시너지 극대화 논의

대진대학교(총장 장석환) 대학일자리플러스센터는 지난 3일부터 4일까지 1박 2일간 인천더위크앤리조트에서 '2025년 취업실무자 역량강화 워크숍'을 개최하고 고용노동부 핵심사업들의 유기적인 협력 방안을 집중적으로 논의했다고 6일 밝혔다.

대진대학교 대학일자리플러스센터는 지난 3일부터 4일까지 1박 2일간 인천더위크앤리조트에서 '2025년 취업실무자 역량강화 워크숍'을 개최하고 있다. 대진대학교 제공
이번 워크숍은 대학일자리플러스센터를 비롯해 졸업생 특화 프로그램, 재학생맞춤형고용서비스 사업실무자들이 모두 참여하여, 사업 간 협력과 연대를 통해 청년 취업지원 서비스의 시너지를 극대화하는 데 초점을 맞췄다.


워크숍 첫날에는 '2025 채용트렌드와 채용시장의 변화'를 주제로 외부전문강사를 통해 실무자들의 역량강화를 지원하고, 대학일자리플러스센터, 재학생맞춤형고용서비스 금년도 사업성과 공유, 2025년도 성공적인 마무리를 위한 전략을 수립하는 시간을 가졌다.


둘째 날에는 해외취업연수사업(K-MOVE 스쿨)운영 성과 공유 및 설명회를 통해 청년들의 글로벌 진출을 위한 지원 방안을 모색했으며, 금년도 신규사업인 졸업생 특화 프로그램의 운영 개선사항을 점검하며 졸업생, 지역청년 고용활성화를 위한 실질적인 계획을 구체화하였다.


대진대학교 대학일자리플러스센터 장인호 센터장은 "이번 워크숍은 고용노동부 핵심 사업 실무자들이 사업 간의 벽을 허물고 통합적인 청년지원 방안을 논의했다는 점에서 의미가 깊다"며 "앞으로도 재학생, 졸업생, 지역청년 모두에게 힘이 되는 역동적인 취업지원 서비스를 제공할 것"이라고 밝혔다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

