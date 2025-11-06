KT&G, 3분기 영업익 4653억…역대 최대 실적

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해외궐련사업, 분기 사상 첫 5000억 돌파

국내 담배 사업은 시장 점유율 1위 지켜

KT&G는 연결 기준 올해 3분기 매출액과 영업이익이 각각 11.6%, 11.4% 증가한 1조8269억원, 4653억원을 기록했다고 6일 밝혔다. 이는 분기 기준 역대 최대 실적이다. 순이익은 4187억원으로 73.4% 증가했다.

담배 사업 부문 매출액은 1조2323억원으로 17.6% 증가했다. 영업이익은 3718억원으로 11% 성장했다.

해외궐련사업의 매출액은 24.9% 증가한 5242억원으로, 분기 사상 처음으로 5000억원을 넘었다. 중앙아시아와 중남미, 아시아태평양 등 주요 시장에서 판매량이 늘고 단가 인상 효과로 3개 분기 연속 최대 실적을 냈다.

궐련과 전자담배(NGP)를 포함한 국내 담배 사업은 시장 점유율 1위를 지켰다. 해외 NGP 사업은 새 기기 출시 효과로 기기와 스틱 판매량이 동반 증가했다.

KGC인삼공사의 매출액은 3598억원으로 16.8% 줄었지만, 영업이익은 715억원으로 마케팅 비용 효율화 덕분에 3.9% 늘었다.

KT&G는 연간 매출과 영업이익 성장 목표를 기존 5∼7%와 6∼8%에서 각각 두 자릿수로 상향했다. 또한 KT&G는 올해 주당배당금 최소금액을 작년보다 600원 많은 6000원으로 설정했다.





이상학 KT&G 최고재무책임자(CFO)는 "해외궐련사업의 현지 완결형 사업 체계 고도화를 통해 3분기 역대 최대 매출과 영업이익을 동시에 달성했다"고 말했다.





