삼성전자, CES 2026 혁신상 대거 수상…디스플레이·모바일·반도체 등

27개 CES 혁신상 수상

영상디스플레이, 2026년형 TV 등 수상

새로운 폼팩터 '갤럭시 XR'도 수상

최초 양자 암호 탑재 'S3SSE2A'도

삼성전자는 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자 전시회 'CES 2026'을 앞두고 최고 혁신상 3개 등 27개의 혁신상을 수상했다고 6일 밝혔다.

CES 혁신상 로고와 수상 제품 이미지. 삼성전자

미국소비자기술협회(CTA)는 지난 5일 (현지시간) 'CES 혁신상' 수상 제품과 기술을 발표했다. CTA는 매년 CES 개막에 앞서 가장 혁신적인 제품과 서비스를 선정해 CES 혁신상을 수여한다.

삼성전자는 영상디스플레이 12개, 생활가전 4개, 모바일 3개, 반도체 7개, 하만 1개 등 총 27개의 혁신상을 받았다.

영상디스플레이 부문에서는 업계에서 가장 혁신적인 제품이나 기술에 수여하는 최고 혁신상 2개를 수상했고 2026년형 TV, 모니터 등 신제품과 서비스로 10개의 혁신상을 받았다. 생활가전 부문에서는 사용자의 편의성을 증대시킨 '냉장고 오토 오픈 도어' 기능을 비롯해 2026년형 가전 신제품과 기술로 4개의 CES 혁신상을 받았다.

모바일 부문에서는 '갤럭시 XR', '갤럭시 Z 폴드7', '갤럭시 워치8'로 혁신상 3개를 수상했다. 반도체 부문에서는 양자보안 칩 'S3SSE2A'이 사이버보안 분야에서는 최고혁신상을 임베디드 기술 분야에서도 혁신상을 거머쥐며 2개 분야에서 상을 받았다. 또 LPDDR6, PM9E1, 탈부착 가능한 차량용 SSD, ISOCELL HP5, T7 Resurrected로 혁신상을 받았다.





하만의 'JBL 투어 원 M3 스마트 Tx' 노이즈캔슬링 오버이어 헤드폰도 혁신상을 수상했다. 이 제품은 터치 디스플레이가 탑재된 트랜스미터를 제공해 기내 엔터테인먼트 시스템, 태블릿 또는 노트북의 사운드를 무선으로 연결할 수 있게 해준다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

