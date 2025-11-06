세종광역정신건강복지센터, 자살시도중재협상관 교육 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정신과적 응급상황 대비, 위기 대응능력 목적

자살시도중재협상관 교육이 진행중에 있다. /사진= 대외협력홍보팀 제공

세종충남대학교병원이 위탁 운영하는 세종광역정신건강복지센터가 정신과적 응급상황에 대비한 위기 대응능력 향상을 목적으로 자살시도중재협상관 교육을 6일 실시했다.

이 교육에는 지역 내 경찰과 소방 등 유관기관의 정신 응급 현장 전담 인력 24명이 참여, 국내 유일의 위기 협상 교육을 통해 실제 자살 위기 상황에서 활용되는 협상 기법을 중심으로 진행됐다.

특히 자살 위기 대상자와의 효과적인 의사소통 방법을 익히고 다양한 사례를 실제 상황처럼 꾸며 훈련을 실시했다. 이날 교육은 국내 1호 위기 협상 전문가인 이종화(CNS 대표) 강사를 초청해 진행됐다.

교육은 ▲자살 위기자에 대한 중재 ▲적극적 청취 및 위기 협상 연습 ▲실제 상황별 시뮬레이션(연극배우 출연) 등 정신 응급 현장에서 신속하게 개입할 수 있는 대응법을 익혔다.

복지센터 관계자는 "경찰과 소방 등 유관기관과의 긴밀한 협력이 무엇보다 중요한 만큼 공동대응 역량을 높일 수 있도록 교육 프로그램을 계속 운영할 계획"이라고 말했다.





한편, 세종광역정신건강복지센터는 24시간 정신건강위기상담전화 및 자살 유족 핫라인을 운영하고 있다.





