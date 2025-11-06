"김건희, 50대 이모씨와 '은밀한 관계'라는 정보 있어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

與장경태 "이종호와 다른 다른 인물"

"도이치모터스 주가조작 과정에서 역할해"

장경태 더불어민주당 의원이 윤석열 전 대통령의 배우자 김건희 여사와 50대 남성 이모씨 관련 "상당히 은밀한 관계로 보이는 글들이 대량으로 발견됐다는 정보가 있다"고 밝혔다. 이씨는 김 여사에게 이른바 '건진법사' 전성배씨를 소개한 것으로 알려진 인물이다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희씨가 지난 8월12일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 사진공동취재단

AD

국회 법제사법위원회 소속인 장 의원은 6일 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에서 "50대 이씨는 도이치모터스 주가조작 과정에서 상당히 역할을 했던 사람"이라며 "김 여사 오빠로 부른다는 이종호씨(전 블랙펄 인베스트먼트 대표)와 또 다른 분"이라고 말했다.

이어 "왜 이렇게까지 역할을 했느냐는 생각해보면, 김 여사와 이씨가 아주 밀접한 관계가 아니고서는 노력할 이유가 없다"고 주장했다.

김 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 전씨의 법당 압수수색 과정에서 확보한 이씨 휴대폰에서 2013~2016년 이씨와 김 여사가 주고받은 문자메시지 500여개를 확인한 것으로 알려졌다.

다만 진행자가 '은밀한 관계가 무슨 내용이냐'라는 질문에는 "구체적으로 듣지는 못했다"고 답했다.





AD

김 여사 측이 전씨를 통해 샤넬 백을 받은 사실을 인정한 것과 관련해서는 "명품백을 안 받은 것은 변론하기 어렵다고 전략적으로 판단한 것 같다"며 "그렇게 하면 할수록 오히려 더 재판부에서 법정 증언의 신뢰성이 낮아지기 때문에 아마 조금 더 불리함을 피하는 것"이라고 짚었다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>