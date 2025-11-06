김정관 "알래스카 가스전은 대미 투자 대상 아냐…하이리스크 사업"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국회 예산결산특위 출석해 답변

"대미 투자 기준은 상업적 합리성"

취업 비자 사태엔 "곧 논의 결과 나올 것"

김정관 산업통상부 장관은 6일 국회 예산결산특별위원회에 출석해 미국 알래스카 액화천연가스(LNG) 송유관 건설 사업은 대미 투자 대상이 아니라고 밝혔다.

김정관 산업통상부 장관이 지난달 24일 서울 여의도 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 열린 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 2025.10.24 김현민 기자

김 장관은 이날 알래스카 가스관의 사업성과 관련한 배준영 국민의힘 의원의 질의에 "하이 리스크 사업"이라며 이같이 답했다.

그는 "(대미 투자의 기준인) 상업적 합리성은 현금 흐름이 창출될 수 있는 프로젝트에 한정돼 있다"며 "저희 기준에는 알래스카 가스전은 들어오기 쉽지 않다"고 강조했다.

'대미 투자 항목에서 벗어난다고 봐도 되느냐'는 추가 질의엔 "현재는 그렇다"고 답변한 뒤 "다만 알래스카 가스전의 경우 국내 자체적으로 가스 안보 다변화 부분이 있다"며 "구매 관련 내용은 나중에 프로젝트가 진행되면 국내 기업들이나 정부도 관심을 갖고 지켜볼 수 있다"고 덧붙였다.





김 장관은 무더기 한국인 구금 사태로 불거진 미국 취업 비자 문제에 대해 "미 상무부와 명확히 논의하고 있다"며 "조만간 결과가 나올 것으로 예상한다"고 설명했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

