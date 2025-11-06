이재명 대통령 "산불은 초기부터 전력 대응, 과잉이다 싶을 만큼"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 6일 강원도 원주 산림항공본부에서 산불진화 관ㆍ군 합동훈련 참관 후 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 6일 산불진화 대응과 관련해 "산불이 발생했을 때 아깝다고 생각하지 말고 초기부터 전력으로 대응하라"고 주문했다.

이 대통령은 이날 강원 일대에서 관·군의 산불 진화 장비 및 대응체계를 점검하고 동해안 산불 위험 지역을 시찰한 뒤 "최소한 지금부터는 그런 일이 벌어지지 않도록, 지나친 것이 부족함보다 100배 낫다는 생각으로 '과잉이다' 싶을 만큼의 조기 대응을 통해서 원점 진화를 할 수 있으면 좋겠다"고 말했다.

이 대통령은 "매년 산불이 반복적으로 발생하면서 전 국민이 밤을 새우면서 산불이 전 국토를 태워 가는 것을 안타깝게 쳐다볼 때가 많았다"며 "국민의 생명과 안전을 지키는 것이 국가의 제1 책무이고 우리 공직자들이 해야 할 가장 우선적인 사명"이라고 밝혔다.

또 이 대통령은 산불진화 인력에 대해 "체계를 좀 더 고민해야 할 것 같다"며 "공무원들을 사실상 동원하게 되는데 일부는 특화 훈련이라도 평소에 좀 한 다음에 해야지 갑자기 나와서 사고 등이 나지 않게 해야 한다"고 강조했다.

지방정부와 소방 당국 간 지휘 체계를 두고서는 "원칙적 책임 주체를 명확하게 해야 할 필요가 있겠다"며 "산불 신고가 들어왔을 때 그 현장에 대한 최종 지휘 책임을 누가 지느냐의 문제"라고 설명했다.

한편 이날 '산불 진화 합동훈련'은 산림청과 국방부 주관으로 이뤄졌다. 헬기 레펠을 이용한 공중 진화, 드론을 활용한 정밀 진화, 헬기 물 투하 등이 선보였다. 산림청과 군의 산불 진화 헬기, 드론, 차량 등 핵심 장비의 점검도 이뤄졌다.





김남준 대통령실 대변인은 "대통령 취임 직후부터 관계기관에 가용 가능한 자원을 총동원한 강력한 산불 진압 초기 대응체계를 마련하라는 지시가 있었다"며 "(대통령이) 지시사항의 이행 상황을 직접 점검하기 위한 현장 방문"이라고 취지를 설명했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

