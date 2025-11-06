조성운 도의원, 강릉의료원 장례식장 '특혜·불투명 운영' 의혹 맹공

조성운 강원도의원, 도내 의료원 장례식장 운영 실태 점검
강릉의료원 장례식장 직영 이용 작년 0건…매출 구조 비정상
장의용품 매출 1.7% 불과…"리베이트·회계 투명성 점검해야"
제단꽃 설치비 매출 누락·특정 업체 독점 납품 확인 등 촉구
강원특별자치도의회 조성운 도의원(삼척1·사회문화위원회)이 6일 제342회 정례회 행정사무감사에서 강릉의료원 장례식장의 비정상적인 운영 실태를 지적하며 특혜 및 회계 불투명성 의혹을 제기해 파장이 예상된다.
조 의원은 이날 감사에서 "도내 5개 지방의료원이 모두 장례식장을 직영으로 운영하고 있으나, 유독 강릉의료원만 의료원 직영 이용 건수가 매우 저조하고 특히 2024년에는 단 한 건도 없었다"는 충격적인 사실을 공개했다.
그는 "유가족의 선택사항임을 감안하더라도 상조회만 이용하는 현상은 비정상적"이라며 "이는 리베이트 등 부정한 유착 가능성이 있는지 철저히 조사해야 할 문제"라고 강력하게 지적했다.
조 의원은 또한 강릉의료원의 비정상적인 매출 구조에 대해서도 문제를 제기했다. 조 의원은 "최근 5년간 장례식장 매출 내역을 분석한 결과, 다른 의료원들의 장의용품 매출 비중이 평균 10% 수준이지만, 강릉의료원은 1.7%에 불과했다"며 "이처럼 매출 구조가 현저히 다른 이유에 대해 명확히 설명해야 한다"고 요구했다.
이어 "속초와 강릉의료원은 제단꽃 설치비가 매출에 잡혀 있지 않은데, 속초·강릉의료원은 특정 업체 한 곳에서 꽃을 독점적으로 납품받고 있는 것으로 확인됐다"며 "이는 공정경쟁과 회계 투명성 측면에서 심각한 문제를 초래할 수 있다"고 지적했다.
조의원은 또한 "현금영수증 발행 내역이 실제 매출과 일치하는지 확인이 필요하다"며 "2023년부터 2025년 10월 말 기준까지 현금 매출 및 현금영수증 발행 내역을 제출하고, 불일치 시 소명자료를 함께 제출하라"고 요구했다.
지금 뜨는 뉴스
조성운 의원은 "지방의료원은 공공의료의 최일선이자, 도민이 신뢰해야 할 공공기관"이라며 "강릉의료원은 장례식장 운영의 투명성과 공정성을 확보하고, 도민의 신뢰를 회복하기 위한 철저한 내부 점검이 필요하다"고 강조했다.
춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>