日닛산, 심각한 경영난에 4∼9월도 2.1조 적자…요코하마 본사 건물 매각

김형민기자

입력2025.11.06 18:17

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

차 판매량도 7.3% 떨어진 148만대
교도통신 "아시아 지역 부진 두드러져"
본사 건물 매각 후 20년 임대 사용 계획
해외 공장 감축하고 직원도 감원 계획

경영난을 겪고 있는 일본 닛산자동차가 지난 4∼9월 2219억엔(약 2조1000억원)의 적자를 기록했다고 6일 발표했다. 이 기간 매출은 지난해 같은 기간과 비교해 7% 감소한 5조5786억엔(약 52조5000억원)으로 집계됐다. 판매량은 7.3% 줄어든 148만대였다. 교도통신은 이러한 저조한 성적에 대해 일본, 중국을 포함한 아시아 지역에서 부진이 두드러졌다고 분석했다.


경영난을 겪고 있는 일본 닛산자동차 연합뉴스
닛산은 2025회계연도(2025년 4월∼2026년 3월) 손익 전망치를 이번에도 발표하지 않았다. 아사히신문은 닛산의 대규모 적자와 관련해 "본업인 자동차 사업 부진과 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 영향으로 보인다"고 전했다.


닛산은 가나가와현 요코하마시에 있는 본사 건물을 970억엔(약 9135억원)에 매각한다고도 이날 발표했다. 이를 통해 2025회계연도 결산 시에 특별 이익 739억엔(약 7000억원)을 계상할 예정이다. 건물은 대만계 대형 자동차 부품 업체 등이 출자한 특수목적법인이 구매한다. 매매 절차는 다음 달에 완료된다. 이에 따라 닛산은 향후 20년간 본사 건물을 임대해 사용할 예정이다. 닛산은 2009년 본사를 도쿄에서 요코하마로 이전해서 해당 건물을 사용해왔다. 하지만 회사는 실적 부진으로 지난해부터 감원과 공장 폐쇄, 본사 매각 등 절차를 밟아왔다.


2024회계연도에 6708억엔(약 6조3000억원) 순손실을 낸 닛산은 전 세계에 세운 공장도 17곳에서 10곳으로 줄이고 전체 직원의 15%인 2만명을 감원하는 계획도 추진하고 있다. 더불어 독일 메르세데스-벤츠 그룹과 함께 세운 멕시코 공장에서 자사 자동차 생산을 이달 중에 종료한다고 밝혔다. 아사히는 "닛산은 2026회계연도에 자동차 사업 흑자 전환을 목표로 내걸고 있다"며 "현재 추진하는 재건 계획 성패가 열쇠가 될 것"이라고 했다.


한편, 닛산은 넥스페리아의 자동차용 반도체 칩 공급난으로 오는 10일부터 1주일간 가나가와현 요코스카시 옷파마 공장 등 일본 내 공장 2곳에서 수백 대 규모의 감산을 실시할 예정이다. 칩 공급 상황이 유동적이어서 추가 감산 여부는 확실치 않다.


넥스페리아는 범용 반도체를 생산하는 네덜란드 업체다. 2019년 중국 윙테크에 인수됐다. 네덜란드 정부가 경제 안보를 이유로 최근 윙테크 경영권을 박탈하자 중국은 맞대응 조치로 제품 수출을 제한했다. 이로 인한 넥스페리아 칩 공급 차질로 혼다는 이미 지난달부터 북미 공장에서 감산에 들어갔다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

19:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

