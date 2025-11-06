용인시, 국가유공자 보훈명예수당 65세 이상→전 연령으로 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조례 개정해 내년부터 시행…2050명 추가 혜택 예상

이상일 시장 "국가유공자와 가족 위해 적극 지원할 것"

경기도 용인시가 65세 이상에만 지급해 온 국가유공자 보훈명예수당의 연령 제한을 폐지한다.

용인시는 내년 1월 1일부터 65세 이상 국가유공자에게만 지급했던 보훈명예수당 10만원을 연령 제한 없이 모든 국가유공자에게 지급한다고 6일 밝혔다.

시는 국가유공자를 세대 간 차별 없이 예우하고 자긍심을 고취하기 위해 이같이 결정하고 이에 따른 재원을 내년도 예산에 반영할 방침이라고 설명했다.

올해 기준 용인시의 국가유공자는 총 1만1650명으로, 보훈 예산은 182억원 수준이다. 연령제한을 폐지하면 신규로 보훈명예수당을 수령하는 대상자는 2050여명으로, 이에 필요한 내년도 추가 예산은 약 24억6000만원 정도로 시는 예상했다.

시는 연령제한 폐지 근거를 마련하기 위해 시의회와 협력해 관련 조례를 개정할 방침이다.





이상일 용인시장은 "보훈명예수당 연령 폐지는 보훈 가족의 오랜 염원이자 세대 간 화합을 이끌어낼 수 있는 중요한 계기"라면서 "국가유공자의 자긍심을 높이는 것은 물론 생활에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

