"내가 가이드" 김동근 의정부시장, 문화관광 거점 도약 선언

의정부시, 지역 매력 알리는 '의정부 팸투어'
시장이 1일 가이드…송산사지·성당 팸투어 동행 눈길
경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 5일 지역의 역사와 문화를 직접 체험할 수 있는 '의정부 팸투어'를 운영했다. 특히 이날은 김동근 시장이 1일 가이드로 참여해 관심을 모았다.
의정부 팸투어는 '문화도시 조성사업'의 일환으로 의정부시의 지역문화 자원을 활용한 관광 프로그램이다. 인플루언서, 관내 대학생 및 유학생, 유관기관 등을 대상으로 참가자를 모집해 의정부의 지역 정체성을 체험할 수 있도록 구성됐다.
의정부 팸투어는 3가지 테마로 ▲교외선 테마 '옛 선로, 새 감성-교외선을 타고 만나는 의정부' ▲외국인과 유학생 대상 'Taste & Trek Uijeongbu: A Cultural Escape Near Seoul' ▲의정부 시민 대상 '의정부 속으로 ~ 내가 사는 도시를 여행하다'로 구성된다.
이날 김동근 시장은 '의정부 속으로 ~ 내가 사는 도시를 여행하다' 프로그램에 참여해 시민 37명과 함께 송산사지와 의정부2동 성당을 둘러보며, 의정부의 역사와 문화적 가치를 소개했다.
김동근 시장은 "의정부의 문화, 음식, 예술, 역사 등 지역자원을 활용한 투어를 통해, 의정부를 수도권 북부에 문화·관광의 거점으로 만들겠다"고 말했다.
