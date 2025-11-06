"내가 가이드" 김동근 의정부시장, 문화관광 거점 도약 선언

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의정부시, 지역 매력 알리는 '의정부 팸투어'

시장이 1일 가이드…송산사지·성당 팸투어 동행 눈길

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 5일 지역의 역사와 문화를 직접 체험할 수 있는 '의정부 팸투어'를 운영했다. 특히 이날은 김동근 시장이 1일 가이드로 참여해 관심을 모았다.

김동근 시장이 지난 5일 ‘의정부 팸투어’에 1일 가이드로 참여해 의정부의 역사와 문화적 가치를 소개하고 있다. 의정부시 제공

의정부 팸투어는 '문화도시 조성사업'의 일환으로 의정부시의 지역문화 자원을 활용한 관광 프로그램이다. 인플루언서, 관내 대학생 및 유학생, 유관기관 등을 대상으로 참가자를 모집해 의정부의 지역 정체성을 체험할 수 있도록 구성됐다.

의정부 팸투어는 3가지 테마로 ▲교외선 테마 '옛 선로, 새 감성-교외선을 타고 만나는 의정부' ▲외국인과 유학생 대상 'Taste & Trek Uijeongbu: A Cultural Escape Near Seoul' ▲의정부 시민 대상 '의정부 속으로 ~ 내가 사는 도시를 여행하다'로 구성된다.

이날 김동근 시장은 '의정부 속으로 ~ 내가 사는 도시를 여행하다' 프로그램에 참여해 시민 37명과 함께 송산사지와 의정부2동 성당을 둘러보며, 의정부의 역사와 문화적 가치를 소개했다.





김동근 시장은 "의정부의 문화, 음식, 예술, 역사 등 지역자원을 활용한 투어를 통해, 의정부를 수도권 북부에 문화·관광의 거점으로 만들겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

