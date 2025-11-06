본문 바로가기
세종시, 전국 규모 창업 네트워크 행사 '창업한마당'

충청취재본부 김기완기자

입력2025.11.06 17:50

전국 창업기업 150여 명 참여

세종시, 전국 규모 창업 네트워크 행사 '창업한마당' 시계 방향으로 한상우 코리아스타트업포럼 의장, 최민호 시장, 김진동_세종상공회의소 회장이 6일 협약을 체결했다. / 사진= 경제정책과 제공
인공지능(AI) 시대 거브테크 창업 중심도시 세종을 주제로 세종시와 세종창조경제혁신센터, ㈔코리아스타트업포럼이 공동으로 주최·주관한 2025 창업 한마당이 열린다.


6일부터 이틀 동안 집현동 세종공동캠퍼스 학술문화지원센터에서 열리는 2025 창업 한마당은 전국 창업 네트워크를 세종으로 모아 창업생태계 기반을 강화하고 신기술 창업 도시로 도약하기 위해 처음으로 개최되는 전국 규모 행사다.


특히 정부·국책연구기관 밀집 도시, 스마트시티 등 세종시의 강점을 살려 공공데이터 자원을 기반으로 한 인공지능(AI)융합 거브테크(Gov-Tech) 창업 모델을 확산하는 데 초점을 맞췄다.


개회식에서는 세종시, 코리아스타트업포럼, 세종상공회의소가 세종 창업·벤처 생태계 육성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이 협약이 지역 창업기업 발굴·육성, 기반시설 확충, 개방형 혁신 촉진 등 세종형 창업지원 모델 구축을 위한 민관협력의 시발점이 될 것으로 기대를 모으고 있다는 게 관계자 설명이다.


이어 세종시와 협업을 희망하는 ▲부스터 랩(서울) ▲스카이 큐브(부산) ▲마엇(경남 창원) ▲윌체어(부산) ▲도도한콜라보(서울) 등 5개 유망기업과의 협약도 진행된다. 이들 기업과는 창업지원, 혁신정책 연계, 글로벌 진출 등 다양한 공동 사업을 추진할 예정이다.


둘째 날에는 창업가의 교류와 힐링을 주제로 한 참여형 프로그램이 이어지고, 코딩 실습(Vibe Coding 워크숍), 창업가 간 경험 공유를 위한 토론, 세종시 유망기업의 투자 설명회 및 대·중견기업의 협업 제안 발표회 등이 열린다.


최민호 시장은 "행정수도 완성과 함께 첨단도시로 자리매김하고 있는 세종에서 창의적인 아이디어가 실현될 수 있도록 창업기업을 적극적으로 지원하겠다"며 "공공데이터와 기술이 결합한 거브테크 창업을 적극 지원해 혁신경제를 이끄는 창조와 도전의 도시 세종을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

