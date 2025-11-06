본문 바로가기
CJ CGV, 3분기 영업이익 234억…동남아 성장세 지속(종합)

이이슬기자

입력2025.11.06 17:42

국내 극장은 적자 지속

CJ CGV, 3분기 영업이익 234억…동남아 성장세 지속(종합) 서울 한 CGV. 연합뉴스
CJ CGV는 2025년 3분기 연결기준 매출 5831억원, 영업이익 234억원을 기록했다고 6일 밝혔다.


CJ 4DPLEX의 글로벌 확대, 베트남·인도네시아 등 동남아 시장 성장세, CJ올리브네트웍스의 안정적 매출 증가가 실적을 뒷받침하며 흑자 기조를 유지했다.


자회사 CJ 4DPLEX는 매출 340억원, 영업이익 35억원을 올렸다. 오리지널 콘텐츠 축소로 매출은 전년 동기 대비 줄었으나, 4DX·SCREENX 매출은 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편', 'F1® 더 무비' 글로벌 흥행에 힘입어 56% 증가했다. 영업이익은 전략적 투자 확대 영향으로 소폭 감소했다.


베트남 법인은 매출 671억원, 영업이익 147억원을 기록하며 분기 기준 역대 최대 실적을 냈다. 영업이익은 전년 동기 대비 359.4% 늘었고, 로컬 콘텐츠 'Mua Do(무아도)'가 800만명 이상을 동원하며 매출도 42.2% 증가했다.


인도네시아는 매출 261억원, 영업이익 34억원으로 흑자를 유지했다. '귀멸의 칼날: 무한성편', '컨저링: 마지막 의식' 등 외화 흥행으로 매출은 코로나19 이전인 2019년 동기 대비 86% 수준까지 회복됐다.


중국 사업은 매출 713억원, 영업이익 21억원이다. '난징사진관', '동극도' 등 로컬 콘텐츠 흥행으로 매출이 늘었고, 영업이익은 2분기 대비 137억원 개선됐다. 튀르키예는 비수기와 인플레이션 영향으로 매출 299억원, 영업손실 76억원을 기록했지만, 임차 구조 조정 등 비용 효율화로 손실을 줄였다.


국내에서는 매출 1962억원, 영업손실 56억원을 기록했다. 정부의 영화 소비쿠폰 배포와 '좀비딸', 'F1® 더 무비', '귀멸의 칼날: 무한성편' 등이 흥행하며 관객 수요가 늘었고, 고정비 절감과 사이트 구조 개선으로 2분기 대비 손실 폭을 줄였다.


CJ올리브네트웍스는 매출 2043억원, 영업이익 151억원을 기록했다. 물류·리테일 부문 시스템통합(SI) 사업 수주가 증가하며 매출은 전년 대비 11.7% 성장했다.


CJ CGV는 4분기에는 '아바타: 불과 재', '주토피아 2', '위키드: 포 굿' 등 할리우드 기대작 개봉으로 기술 특별관 중심의 매출 확대가 예상된다. CJ 4DPLEX는 AMC, Cinepolis, Cinemark 등 글로벌 체인과 협업을 강화하고, SCREENX·4DX 특화 블록버스터와 K팝 공연 실황 콘텐츠 글로벌 개봉을 확대할 계획이다.


베트남·인도네시아에서는 신규 사이트 출점과 고정비 구조 개선을 병행해 흑자 기조를 이어가고, K팝·스포츠 등 대체 콘텐츠와 한국영화 배급도 늘릴 예정이다. 중국·튀르키예는 임차 구조 개선과 비용 효율화를 지속하며 기술 특별관 운영을 통한 수익성 회복을 추진한다. 국내 역시 대형 콘텐츠 개봉과 운영 효율화로 개선세를 이어간다는 구상이다.


CJ올리브네트웍스는 엔터테크·리테일테크·스마트물류·클라우드 중심으로 사업을 강화하고, AI 전환(AX)을 기반으로 경쟁력 확대에 나설 예정이다.


정종민 CJ CGV 대표는 "3분기에는 동남아 극장사업 성장과 함께 CJ 4DPLEX의 글로벌 확산에 주력했다"며 "4분기에는 기술 특별관 중심으로 실적 개선세를 가속화하겠다"고 말했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

