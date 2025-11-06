부산 기장군, ‘방사능방재 주민보호조치 집중훈련’ 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“군민 안전 최우선”… 원전 인근 실질 대응력 점검

기장군(군수 정종복)은 6일 장안읍 좌천2마을 일대에서 고리원전 방사능 누출 사고를 가정한 '2025 방사능방재 주민보호조치 집중훈련'을 실시했다.

기장군이 방사능방재 집중훈련을 진행하고 있다. 기장군 제공

이 훈련은 '원자력시설 등의 방호 및 방사능방재대책법'에 따라 고리원전 소재지인 기장군이 주관, 정종복 군수가 직접 현장을 찾아 훈련을 지휘했다.

훈련에는 주민 약 60여명을 비롯해 기장군 공무원, 소방·경찰, 민간환경감시기구 등 총 160여명이 참여했다. 원자력안전위원회와 부산시가 훈련 전반에 대한 평가를 진행했다.

이날 훈련은 신고리1호기에서 방사능 누출이 발생한 상황을 가정해, 원전 반경 5㎞ 이내 예방적보호조치구역(PAZ)에 포함된 좌천2마을을 중심으로 진행됐다.

옥내대피 유도, 주민소개(疏開), 임시주거시설 운영, 갑상샘 방호약품 배포, 교통통제 등 6개 핵심 분야의 대응 절차가 실제로 점검됐다.

낙상·골절 환자 발생 등 우발 상황을 반영해 경찰·소방·보건소 등 지역 기관 간 협업 대응체계의 실효성도 함께 검증했다.

정종복 군수는 "좌천2마을은 장안신도시 조성으로 지난해 원전 5㎞ 이내 예방적 보호 조치구역에 새로 편입된 지역이라는 점에서 이번 훈련의 의미가 크다"며 "신도시 내 대형 아파트 단지 입주를 앞둔 만큼, 인구 밀집 지역 특성을 반영한 현실적 주민 대피·소개 계획을 보완해 나가겠다"고 말했다.





이어 "군민 안전을 최우선으로, 원전으로부터 안심할 수 있는 견고한 방사능방재 체계 구축에 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

