병역에서 진로까지… 국립부경대·병무청, ‘병역진로설계 특강’ 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학생·지역청년 23명 참가

국립부경대학교 대학일자리플러스센터(센터장 김철수)는 지난 10월 28일 오후 창의관 혁신강의실에서 학생과 지역 청년을 대상으로 '병무청과 함께하는 병역진로설계 특강'을 개최했다.

병무청과 함께하는 병역진로설계 특강. 국립부경대 제공

AD

이 프로그램은 입대를 앞둔 청년들에게 전공과 적성, 관심 분야 관련 군 복무 정보를 제공하기 위해 열렸다.

이날 군 미필 청년 23명이 참가한 가운데 국립부경대 대학일자리플러스센터가 재학생 맞춤형 고용서비스, 진로 취업 길라잡이 프로그램 등을 소개하고, 부산·울산지방병무청 병역진로설계지원센터는 병역 이행 과정과 입영 방법과 신청 기간 등을 안내했다.

특히 병역진로설계지원센터의 전문 상담관이 참가자들에게 직업 선호도 검사와 연계한 군 특기를 추천하는 1대 1 상담도 진행해 호응을 얻었다.





AD

국립부경대 대학일자리플러스센터는 부산·울산지방병무청 병역진로설계지원센터와 협약을 맺고 학생과 지역 청년을 대상으로 다양한 취·창업과 진로지원사업을 펼치고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>