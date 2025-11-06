"김현지가 김병기보다 위" 주진우 발언에 대통령실 국감 또 파행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김병기 "김현지 실장이 권력자? 야지 넣어"

주진우 "틀린 말 했나"…여야 의원들 고성

국회 운영위원회의 대통령실 국정감사가 더불어민주당 소속 김병기 운영위원장과 주진우 국민의힘 의원의 충돌도 또다시 정회했다.

주 의원이 김현지 제1부속실장의 국감 불참과 관련해 "김현지가 김병기 원내대표보다 권력 서열이 위"라고 한 것을 두고 김 위원장과 민주당이 강하게 반발하면서다.

김병기 국회 운영위원장이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실과 국가안보실, 대통령경호처 등에 대한 국정감사에서 의원들의 고성이 이어지자 정회 선포 후 회의장에서 나가고 있다. 연합뉴스

김 위원장은 이날 오후 국회에서 열린 운영위의 대통령실 국감에서 주 의원이 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 올린 글을 확인한 뒤 "위원장이 위원들한테 이런 대우를 받으면서까지 이 위원회를 해야 하느냐"고 말했다.

김 위원장은 "김현지 실장이 권력자니까 내가 거기에 꼼짝 못 한다고 '야지'(야유·조롱)를 넣은 것"이라고도 말했다.

앞서 주 의원은 이날 페이스북에 "어제 내가 김현지 출석 문제를 거론하자 김 위원장은 내 발언 중간에 끼어들어 황급히 막았다"며 "국회 운영을 이런 식으로 해도 되나. 국감은 야당의 시간"이라고 썼다.

이어 "두 가지가 확실해졌다"며 "김현지가 김병기 원내대표보다 권력 서열이 위라는 것이고, 그래서 더욱더 국감과 국민 앞에 모습을 드러내야 한다는 것"이라고 했다.

이에 대해 전용기 민주당 의원은 국감에서 "초선 의원이 민주당의 원내대표를 모욕주는 것인가"라고 반발했다. 김 위원장도 "나도 막말해도 되는 거냐. 동료 위원한테 최소한의 예의라는 건 있어야 한다는 걸 국민의힘 의원들도 잘 아실 것"이라고 했다.

주 의원이 "제가 틀린 말 했느냐"고 반박하자 김 위원장은 다시 "내 얘기 들으라"고 맞섰다.

박상혁 민주당 의원은 의사진행 발언을 통해 "상임위를 하면서 위원장을 공개적으로 SNS 저격하는 일은 본 적이 없다"며 "주 의원이 김 위원장에게 사과드리고 원만하게 가급적으로 그러셨으면 좋겠다. 유상범 (국민의힘) 간사님도 도와줬으면 좋겠다"고 했다.

하지만 여야 간 고성이 계속되자 김 위원장은 결국 정회를 선포했다.

이날 국감에선 김 실장을 둘러싼 여야 공방이 이어졌다.

곽규택 국민의힘 의원은 "갑자기 대통령실에서 총무비서관을 부속실장으로 발령까지 내 국회에 (증인으로) 나왔던 관행의 적용 대상에서 빼버리고 논란이 계속 커졌다"며 "이렇게 김 실장을 감싸고 도는 게 대통령 뜻이냐, 본인 주장이냐"고 지적했다.





강훈식 비서실장은 국민의힘 지적이 이어지자 "저희가 이 자리에 증인으로 와 있지 피의자로 와 있거나 그런 상태는 아니지 않느냐"며 "저희로서도 일개 비서관이 참석하지 않은 것에 대해서, 또 그게 합의되지 않은 것에 대해 안타깝다"고 반발했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

