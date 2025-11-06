전남바이오진흥원, 산업 동향·실전 투자 전략 공유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기업인 등 70여명 참석…지역 혁신 모델 구축 사례 소개

전남바이오진흥원은 지난 5일 광주라마다호텔에서 기업인 등 70여명이 참석한 가운데 세미나를 가졌다. 전남바이오진흥원 제공

AD

전남바이오진흥원과 K-바이오헬스 지역센터는 지난 5일 광주 라마다호텔에서 지역 바이오헬스 창업 생태계 강화를 위한 'K-바이오헬스 초기창업자 양성 프로그램 지원행사' 및 스타트업 세미나를 가졌다.

광주·전남 지역 바이오헬스 기업인과 초기 창업자 등 70여 명이 참석해 최신 산업 동향과 실전 투자 전략을 공유했다.

이번 행사는 식품, 화장품, 재생의료 등 다양한 분야의 첨단 바이오헬스 시장 변화와 지역 혁신 모델 구축 사례를 중점적으로 다뤘으며, K-바이오헬스 지역센터를 중심으로 창업부터 임상, 사업화까지 이어지는 전주기 지원체계의 현황과 미래 방향이 소개됐다.

전남바이오진흥원은 내년 신규사업으로 ▲공공형 CDMO 구축 ▲그린바이오 육성지구 ▲글로벌 진출형 기업육성 프로그램 등 다양한 지원책을 추진할 계획이다.

특히 이날 세미나에서는 창업자들이 실제 투자유치 전략과 IR 피칭 노하우를 습득하는 특강과 참여기업 간의 맞춤형 네트워킹 행사도 마련되어 실질적인 협력과 성장을 도모했다.





AD

윤호열 전남바이오진흥원장은 "바이오헬스 산업의 혁신과 성장은 결국 사람에서 시작된다"며, "참여기업과 창업자 여러분이 대한민국 바이오헬스 산업의 주역이 되도록 적극적으로 지원하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>