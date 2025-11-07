본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[남산길 산책]인생은 짧고 예술은 길다

입력2025.11.07 11:15

시계아이콘01분 52초 소요
언어변환 뉴스듣기

기술과 스토리로 세계를 감동시킨다
한국 시각예술의 미래

[남산길 산책]인생은 짧고 예술은 길다
AD

최근 열린 APEC 회의에서 '문화창조산업(Cultural and Creative Industries, CCI)'이 공식 의제로 채택됐다. '번영을 위한 새로운 지평(New Horizons for Prosperity)'이라는 주제 아래, 회원국들은 문화산업이 단순한 행사가 아니라 경제 성장과 일자리 창출, 지식재산권 확장의 핵심 동력임을 확인했다. AI(인공지능)·AR(증강현실)·NFT(대체불가능토큰)등 첨단기술이 문화의 창작과 유통을 혁신하고, 또한 예술이 기술과 결합해 국가 경쟁력을 이끄는 창의경제의 시대가 본격적으로 열리고 있다.


이 세계적 흐름 속에서 한국은 이미 음악과 영화 분야에서 그 가능성을 입증했다. BTS와 블랙핑크, 영화 <기생충>과 <오징어 게임>은 단순한 대중문화 콘텐츠를 넘어, 공감의 서사와 감정의 진폭으로써 세계인을 사로잡았다. 이제 그다음 무대는 분명하다. 기술이 아닌 감동으로 세계를 움직일 한국 시각예술의 시대다.


한국에는 이미 세계적 수준의 몰입형 미디어아트 전시가 많다. 서울, 부산, 제주 등지의 대형 전시장은 기술력으로는 결코 뒤지지 않는다. 그러나 진정한 세계적 경쟁력은 기술이 아니라 스토리에 있다. 지속 가능한 콘텐츠란 눈부신 영상이 아니라 보편적 감정과 내러티브를 품은 예술이다. 지금 한국의 미디어아트는 양적 확산을 넘어, 세계가 공감할 서사를 담아야 할 시점에 서 있다.


프랑스는 그 해답을 일찍이 보여줬다. 파리의 '아틀리에 데 뤼미에르'는 고흐, 세잔, 모네 등 예술가들의 삶을 빛과 음악으로 재해석한 몰입형 전시로 전 세계 관람객을 매료시켰다. 그들의 성공 비결은 화려한 기술이 아니라 예술가의 생애와 감정이 중심이 된 스토리텔링이었다. 이러한 접근은 프랑스가 예술의 감동을 산업화하는 기반이 됐다. 프랑스는 이 콘텐츠를 세계에 수출하며 예술가의 이야기를 디지털로 재탄생시켜 경제적 가치로 바꿨다. 최근에는 영화배우 톰 행크스와 협업해 몰입형 전시를 선보이고 있다. 기술이 감동을 만드는 것이 아니라, 감동이 기술을 움직이는 구조- 이것이 바로 문화창조산업의 본질이다.


한국에도 세계를 울릴 이야기는 이미 무궁무진하고, 이를 가능하게 하는 다양한 콘텐츠와 인물들이 있다. 예를 들어 민화 속 호랑이는 용기와 자유, 인간의 본능적 힘을 상징하며 세계 어디에서도 통할 감정의 언어를 지닌다. 이와 함께 여성화가들의 지난한 예술적 여정은 동시대의 공감 키워드로 발전할 수 있다. 그들의 예술은 단지 여성의 이야기가 아니라, 인간이 자기 표현을 위해 싸워온 보편적 서사이기 때문이다. 이러한 이야기들이 영화적 콘텐츠와 기술과 결합할 때, 한국적 감성이 세계의 감동으로 확장될 수 있다.

[남산길 산책]인생은 짧고 예술은 길다 제철소(Foundry) 건물을 리모델링, 디지털·몰입형 미디어 아트 전시장으로 변모한 프랑스 파리 아뜰리에 드 뤼미에르. 최근에는 영화배우 톰 행크스와 협업해 몰입형 전시를 선보이고 있다. 사진 = 아뜰리에 드 뤼미에르

가장 비근한 예로 최근 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 성공은 그 가능성을 보여준다. K-팝과 판타지, 애니메이션이 결합한 이 콘텐츠는 한국적 정서가 세계 대중문화의 언어로 통할 수 있음을 증명했다. 우리는 이 흥행의 에너지를 시각예술로 이어가야 한다. 한국의 민화, 불화, 산수화, 단청 문양, 그리고 예술가들의 개인 서사는 모두 감동의 원천이자 산업화 가능한 문화 IP다.


지금 필요한 것은 자원이 아니라 기획의 창의성이다. 우리는 이미 세계가 부러워하는 문화적 자산을 가지고 있다. 그러나 그 구슬을 꿰어낼 스토리텔러와 프로듀서, 그리고 정부의 지속적 지원이 절실하다. 정부는 단기 보조금 형태를 넘어 예술가·기술자·기획자가 협업할 수 있는 콘텐츠랩형 창작 생태계를 조성해야 한다. 민간 문화기업은 예술을 브랜드 가치로 확장하는 장기적 투자 모델을 구축해야 한다. 예술이 경제가 되는 산업, 그것이 바로 미래의 문화창조산업이다.


우리는 '인생은 짧고 예술은 길다'는 고전을 다시 되새겨야 한다. 그 말은 예술이 시간의 제약을 넘어 인간의 존재를 이어간다는 뜻이다. 이제 한국의 예술이 그 말을 실천할 차례다. 기술이 예술의 무대를 확장하고, 예술이 기술에 영혼을 불어넣을 때 ? 한국의 시각예술은 세계인의 감동을 이끄는 문화창조산업의 중심축으로 자리 잡을 것이다.


예술이 산업이 되는 시대, 한국은 이미 그 무한한 가능성을 손에 쥐고 있다. 이제 필요한 것은 그 구슬을 꿰어낼 창의적 기획과 지속적인 정책의 손길, 그리고 세상을 감동시킬 우리의 이야기뿐이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

홍지숙 아트토큰 대표·융합콘텐츠기획자




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

  • 25.11.0407:00
    ②대체투자 비중 압도적… 공제회 '롤모델' 교직원공제회
    ②대체투자 비중 압도적… 공제회 '롤모델' 교직원공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 연기금과 달리 회원들이 자발적으로 가입하는 공제회는 많은 복지혜택으로 회원

  • 25.11.0308:16
    1300조 굴리며 짭짤한 수익률 내는 국민연금…韓 위해 깜짝 등판한 곳①
    1300조 굴리며 짭짤한 수익률 내는 국민연금…韓 위해 깜짝 등판한 곳①

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 지난해 말 계엄 정국으로 불안해지면서 원·달러 환율이 1486원까지 치솟았다.

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기