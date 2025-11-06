李대통령, 김현지 실장에 용산 대기 지시…"국회 결정에 따라 출석"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李대통령 외부 일정 동행하지 않고, 대통령실 머물러

대통령실 "국회 존중 취지 지시"

이재명 대통령이 김현지 제1부속실장에 국회 운영위원회 국정감사에 언제든지 출석할 수 있도록 용산 대통령실에서 대기하라고 지시했다.

연합뉴스

AD

대통령실에 따르면 김 실장은 당초 이 대통령의 강원도 산불대책 점검 일정을 수행하려고 했으나 이 대통령의 이런 지시에 따라 현장에 가지 않고 용산 대통령실에서 머무르고 있다.

대통령실은 "(이 대통령이) 국회를 존중하는 취지에서 이런 지시를 내렸다"면서 "국회에서 김 실장을 증인으로 채택할 경우 상임위에 나간다는 입장에 변함이 없다"고 설명했다.





AD

이에 따라 김 실장은 여야 합의에 따라 이날 오후 늦게라도 상임위에 출석할 수 있을 것으로 보인다. 이날 국민의힘은 김 실장을 국감에 불러야 한다고 주장했고, 더불어민주당은 대통령 일정으로 오전에만 출석시키자고 맞서면서 채택이 불발됐었다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>